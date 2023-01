Un pensionato denuncia un furto sull’ambulanza per Matera

MATERA – Alleggerito di 200 euro nel tragitto dall’ambulanza al Pronto soccorso del Madonna delle Grazie. La denuncia, formalizzata da un pensionato attualmente residente a Pomarico dopo aver lavorato tutta la vita in Germania, è datata 4 gennaio 2023; ed è firmata nella stazione pomaricana dell’Arma, davanti al mar. Michele Caserta. La querela rilasciata espone fatti che sarebbero accaduti il 2 dicembre 2022 dopo le 15.30. “(…) Nel mentre mi trovavo all’interno della mia abitazione sita in Pomarico (MT), (…), richiedevo, telefonicamente, l’intervento di personale sanitario del servizio 118 – si apprende dal testo – in quanto accusavo un malore. Sul posto giungeva, – si legge ancora – poco dopo, un’ambulanza, presumo dal presidio di Ferrandina (MT), composta da due unità: un’infermiera ed un autista. L’infermiera, dopo averle rappresentato la mia problematica, mi riferiva che sarebbe stato necessario ed opportuno proseguire gli accertamenti sanitari presso il Pronto soccorso dell’Ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera. Durante il trasporto in ambulanza – è riferito poi più nel merito – per raggiungere il nosocomio di Matera l’infermiera mi invitava a togliere eventuali anelli, collane, orologi e portafogli che eventualmente recavo al seguito e riporli all’interno della busta in plastica, del tipo della spesa, che recavo al seguito. Nella circostanza – è aggiungo nel dettaglio – toglievo la collanina in oro che portavo al collo e la riponevo all’interno del mio portafogli di colore nero, riponendolo successivamente, unitamente al mio orologio, nella busta in plastica”. Sporta poi appesa alla sedia a disposizione del pensionato. Giunto al Pronto soccorso, poi, “l’infermiera mi riferiva di lasciare la busta”, che la stessa avrebbe preso dall’ambulanza. In effetti: “(l’infermiera, ndr) solo 4/5 minuti dopo accadeva all’interno del Pronto soccorso (…) recando al seguito la mia busta in plastica che differentemente da come l’avevo lasciata era annodata e chiusa, nell’immediatezza l’aprivo ed accertavo: il portafogli era aperto e la collanina in oro era fuori dal portafogli all’interno della busta”. Ed è da qui che il malcapitato è certo di aver accertato “l’ammanco di 200 euro”. Nella parte restante della querela lo stesso spiega i motivi precisi che lo portano ad essere certo al cento per cento di quanto denunciato. Dichiarandosi vittima di “furto aggravato”. Gli inquirenti hanno almeno un paio di elementi sui quali stanno verificando i fatti denunciati.