I materani attaccati alla storia della città che vivono e toccano in concreto le pagine di storia fatte di attesa, partecipazione,tradizioni, fede, passione come per la festa in onore della Santa Patrona, Maria Santissima della Bruna, non possono che guardare con fiducia al futuro per un appuntamento rinviato – a causa del virus a corona- ma al quale si deve lavorare perchè tanta attesa sia ripagata da una ripresa dell’economia cittadina. Per fare meglio, come ripete l’antico adagio ” a mmogghj a mmogghj l’onn c’ van”. E così una visita e una preghiera in cattedrale, lo sfogliare l’album dei ricordi alle prime luci dell’alba con la processione dei Pastori, guardare il bozzetto del carro trionfale affidato al giovane Eustachio Santochirico e ricordare lo sfavillio di luci, l’incidere solenne del carro trionfale scortato dai cavalieri a cavallo intorno alla Protettrice sono un segno beneagurante che la Festa tornerà. Ma al lavoro, insieme all’Associazione, e a quanti credono e vivono una festa reale. Niente surrogati e comparsate. Il 2 luglio è nel cuore dei materani e di tanti forestieri, che l’apprezzano sempre di più. Antonio Serravezza ce ne apre una pagina tra ricordi, speranza e certezze…per il 2021.

Questa sera è una di quelle sere in cui non mi è difficile non pensare a quello che sarebbe potuto essere e invece a causa del Corona virus non ci sarà.

In questi momenti difficili, con l’emergenza sanitaria che pare diminuire giorno dopo giorno ma con la crisi economica che ci sta toccando molto da vicino, potrebbe sembrare inutile pensarci ma confesso che almeno per il momento l’ho dovuto fare. Il 2 luglio Matera si sarebbe svolto l’evento storico 631 della festa della Madonna della Bruna, venti ore di pura adrenalina per molti concittadini e la presenza di minimo sessantamila fedeli.

Immaginavo, sognavo fino a pochi mesi fa, una Matera in festa, un mese intero da protagonista con un rilancio internazionale dopo il successo avuto nel 2019 come capitale europea della cultura. Sicuramente un assalto clamoroso che andava oltre l’assalto del carro in piazza Vittorio Veneto. Con tv, giornalisti, turisti che riempivano alberghi, b&b, ristoranti, negozi tutti pieni insomma un periodo da non dimenticare facilmente.

Invece vedo, finalmente, solo da pochi giorni i primi locali che riaprono e per settimane quelle stesse strade che dovevano essere addobbate ancora vuote e spente.

Se il Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, penso che abbia fatto capire ancora una volta quanto siamo tutti sulla stessa barca, nessuno escluso. Si è fermato Ronaldo, il Giro d’Italia così come il barista, la pizzeria, il parrucchiere del mio rione.

Allora prima di chiudere il mio portatile non posso fare altro che pensare che piano piano, poco alla volta insieme recupereremo tutto quello che abbiamo perso.

Per la festa della Madonna della Bruna ci rivedremo nel 2021, ci aspetterà più raggiante che mai e nel mezzo, da qui al prossimo anno, c’è tutto e tanto da ricostruire specialmente una nuova ed energica amministrazione comunale, tutti insieme e magari qualche bella sorpresa dietro l’angolo a darci fiducia.

Matera ce la farà sono certo!

Foto di Mimmo Favale