“Un pasto per Gaza”: un gesto concreto di solidarietà promosso dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo

“Un pasto per Gaza”: la solidarietà che nutre la speranza

Si chiama “Un pasto per Gaza” l’iniziativa di solidarietà promossa dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e consiste in una raccolta fondi per la popolazione stremata di Gaza.

In un tempo segnato da conflitti, sofferenza e fame, arriva dalla diocesi potentina un gesto semplice ma potentissimo: rinunciare simbolicamente a un pasto per tendere la mano a chi non ha più nulla.

Una iniziativa che invita fedeli, cittadini e comunità a partecipare a “Un pasto per Gaza”, attraverso per l’appunto una raccolta fondi straordinaria a sostegno della popolazione palestinese duramente provata dalla guerra.

Si potrà donare fino alla solennità di Pentecoste dell’8 giugno. Un piccolo gesto individuale può diventare una grande azione collettiva.

L’intero ricavato sarà destinato alla Caritas, che, tramite l’Arcivescovo mons. Davide Carbonaro, farà arrivare l’offerta direttamente al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, per sostenere la comunità palestinese.

Alla raccolta straordinaria è possibile partecipare attraverso le parrocchie o con un versamento diretto a:

Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo

IBAN IT60O0859704200000000005608

Causale: Un pasto per Gaza

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.