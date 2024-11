Un panettone solidale per aiutare i bimbi del nostro Ospedale

Un sorriso e tanta dolcezza per i bambini del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. E per farlo basta un gesto di solidarietà, acquistando un panettone, per augurare ”Buon Natale” ai piccoli colpiti da patologie del neurosviluppo. Merito del grande cuore degli Angeli del Carro e della collaborazione del Panificio Perrone, che invitano i materani- e non solo- a un gesto di solidarietà, per mettere mano alla coscienza e al portafogli. Basta poco per ricordarsi, a Natale, di chi soffre guardando alla grotta di Betlemme, dove c’è un bimbo che viene alla luce e scalda i cuori. Lo ha fatto con gli Angeli del Carro. Ora tocca a voi…



L’annuncio del progetto sulla pagina social degli Angeli del Carro.

Come ogni anno, con l’approssimarsi del Santo Natale, gli Angeli del Carro sentono il dovere di donare qualcosa alla città di Matera .

In collaborazione con il panificio Perrone è partito un progetto che ha come obiettivo quello di donare, grazie alla vendita di panettoni, materiale e strumentazioni utili al Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, che ospita, in regime di ricovero e Day Hospital, bambini con patologie del neurosviluppo come l’ autismo e malattie neurologiche come l’ epilessia.