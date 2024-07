Un paio di scarpe abbandonate… E lo ”scheletro” è tornato in fabbrica

Non è la prima volta che seguiamo il ritorno, per alcuni mesto, dello scheletro massiccio del carro trionfale di cartapesta dopo l’assalto e lo strazzo della Festa della Bruna. Una coppia di muli lo lascia lì, nella piazzetta del carro trionfale, prima di essere riposto nella ”fabbrica” laboratorio dedicata a Mest Michelangelo Pentasuglia. E ogni anno tra brandelli di cartapesta, bandelle di legno si scorgono i resti dell’ennesima serata di ”assalti”: bottigliette d’acqua,vuote, fazzolettini di carte e scarpe da ginnastica, questa volta due di marca e numero diverso… Perse dagli assalitori. Qualcuno si è fatto male, nella casistica rituale, riportando contusioni leggere nei codici azzurro, bianco, verde.



E uno, che ha tentato un pericoloso salto dalle luminarie, è sotto osservazione in ospedale con un codice arancione come riporta la nota della Asm. E’ andata bene, come era capitato per altri in passato, decisi a tentare il tutto per tutto pur di accaparrarsi il pezzo migliore. Servirà a tutti per riflettere, evitando le ‘strumentalizzazioni’ esterne che la festa della Bruna sia ”violenta”, migliorare gli aspetti della sicurezza e della prevenzione, magari con una campagna di sensibilizzazione sulle cose da non fare per partecipare allo strazzo.



Quanto allo scheletro massiccio, che ha compiuto 70 anni, non possiamo che augurargli una lunga vita di solidità…Del resto ha tanto da raccontare sia sulla ”vestizione” della cartapesta e sia sugli assalti. E poi i commenti del Sindaco. Al lavoro per l’edizione del 2025, quella dell’Anno Santo



LA NOTA DELLA ASM

Comunicato Stampa

Festa della Bruna 2024: dieci i feriti che hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso di Matera

Sta bene, ma resta in osservazione, il ragazzo che si è lanciato sul carro trionfale dal palo delle luminarie

È di 10 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera durante il giorno della Festa della Bruna edizione 2024. Il ferito più grave, in codice arancione, è un giovane materano di 20 anni che si è infortunato ad un piede provando a lanciarsi sul carro della Bruna dal palo delle luminarie, durante l’assalto finale al manufatto in cartapesta. Il giovane che ha riportato anche un trauma facciale sta bene ed è tenuto in osservazione per sicurezza. Gli altri che si sono recati in Pronto soccorso sono tutti feriti lievi, 5 con codice azzurro e 4 con codice verde, tutti già dimessi. I principali traumi registrati sono contusioni o ferite da schiacciamento. Delle 10 persone che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 7 si sono ferite durante la distruzione del carro trionfale in piazza Vittorio Veneto che si conferma la fase più rischiosa della Festa. La maggior parte dei feriti sono arrivati in Pronto Soccorso con le ambulanze del 118, gli altri sono giunti con mezzi propri.

“Per fortuna – afferma il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo- nessuno si è ferito seriamente in questi giorni di festa durante i quali non si è registrata alcuna criticità. Un ringraziamento va al personale sanitario dell’ASM che si è prodigato perché tutto funzionasse al meglio secondo il piano operativo straordinario predisposto nelle scorse settimane. Un grazie va anche al lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, dal Comitato Festa della Bruna e dagli altri attori istituzionali che si sono occupati della sicurezza dei cittadini in queste ore”.

Matera, 3 luglio 2024



L’INTERVENTO DEL SINDACO

Festa della Bruna 2024, il bilancio del sindaco Bennardi.

È positivo il bilancio del sindaco Domenico Bennardi, dopo l’edizione 2024 della festa per la Madonna della Bruna. «Una festa che si conferma ricca di emozioni e sincera passione religiosa. -commenta Bennardi- Per queste ragioni si vivono anche momenti di concitazione e ansia, come durante i fuochi del mattino e prima dello “strazzo” serale, quando la lunga attesa si sfoga anche con atti di imprudenza. Come quello compiuto dal giovane che si è lanciato sul carro, arrampicandosi su di un palo della luminaria. Un gesto incosciente, per chi l’ha compiuto e per le centinaia di altri cittadini presenti. Nella nostra grande festa, il fattore sicurezza resta sempre una variabile difficile da controllare, perché legata anche al grado di civiltà ed equilibrio di chi partecipa. Fortunatamente -continua Bennardi- per il protagonista di questa vicenda non ci sono state gravi conseguenze; ma in futuro andranno adottate ulteriori misure finalizzate a impedire gesti come quello. Al netto del fisiologico ritardo dovuto all’allerta meteo, gestito egregiamente con diversi incontri in prefettura, per garantire soprattutto l’integrità del carro e la salute dei cavalli, la festa è stata bella, appassionante e pienamente goduta anche dalle centinaia di turisti arrivati in città.



Ringrazio tutti coloro che hanno permesso il corretto svolgimento delle fasi della festa, dalle forze dell’ordine al comitato festa, con il presidente Bruno Caiella; l’associazione dei cavalieri della Bruna, la Protezione civile, i sanitari e tutte le associazioni di volontariato coinvolte nella gestione del complesso e articolato apparato di sicurezza. Ringrazio anche tutti gli operatori del servizio di nettezza urbana, le cooperative e la “Cosp Tecnoservice”, che dalla tarda serata del 2 luglio, ma già durante la festa, hanno garantito decoro e pulizia nel centro cittadino; stamattina, a meno di 12 ore dallo strazzo, era già abbastanza pulito e in ordine». Infine una nota di rammarico del sindaco: «Alla vigilia della festa, è stata danneggiata la targa di uno dei busti nella villa comunale “Unità d’Italia -conclude Bennardi- un gesto di grande inciviltà che condanniamo. Ho incaricato la Polizia locale di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare e punire il responsabile. Nel frattempo la targa spezzata in un angolo sarà ripristinata, sperando davvero che questi vandalismi nella villetta possano finire per sempre».



Matera, 3 luglio 2024