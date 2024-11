Un operaio morto oggi sul lavoro a Potenza, la sesta vittima nel 2024

Ennesimo incidente sul lavoro. Questa mattina è successo in Basilicata, il sesto, dall’inizio dell’anno, esattamente a Potenza intorno alle nove. La vittima, un 58enne di Marsicovetere (Pz) -sposato con due figlie- che stava lavorando su un carrello elevatore all’esterno del palazzo di giustizia di Potenza, tra il quarto e il quinto piano e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato sotto un pannello che trasportava e che si sarebbe incastrato contro il muro dell’edificio. I vigili del fuoco e il 118 intervenuti sul posto, ne avrebbero accertato il decesso, non riconducibile né a una caduta né a un malore. In corso le conseguenti indagini dele forze dell’ordine. L’uomo, faceva parte di una squadra composta da tre operai di una ditta di infissi in alluminio, giunta a Potenza per consegnare e montare i telai per dei lavori di cambio di destinazione d’uso di un terrazzo coperto, pertinenza di di locali assegnati all’Ordine degli Avvocati del capoluogo, committente dell’opera.

Sulla vicenda -a seguire- una nota il segretario generale della Cgil di Potenza Vincenzo Esposito: “Piangiamo oggi l’ennesima vittima sul lavoro in Basilicata. Nella nostra regione sono già sei le morti bianche dall’inizio dell’anno. Non sono incidenti, ma omicidi. Dobbiamo dire basta a questa strage. Ogni giorno in media in Italia muoiono tre persone sul lavoro . Come Cgil di Potenza siamo vicini alle vittime e ai loro familiari e chiediamo con forza che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro vengano messi al centro delle azioni di questo governo e delle imprese. Serve un nuovo modello di impresa sostenibile, da un punto di vista ambientale e sociale. La sicurezza e la salute non possono essere considerati dei costi. Occorrono regole più precise e maggiore responsabilità d’impresa. Per questo diciamo basta ai subappalti a cascata che deresponsabilizzano i datori di lavoro a partire dalla sicurezza, scaricando tutti i rischi sui lavoratori. È urgente eliminare la norma che consente il sub appalto a cascata, ripristinare la parità di trattamento economico lungo la filiera degli appalti, rafforzare i controlli ispettivi, favorire un piano di assunzione negli enti preposti ai controlli e una patente a punti che faccia la selezione e qualifichi le aziende virtuose da quelle che non rispettano le misure di sicurezza. In Basilicata è poi urgente rendere attivo l’Osservatorio regionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.