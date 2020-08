La vigilia di Ferragosto ci aveva già consegnato tre nuovi casi di positività al covid 19, tutti nella potentino (Lauria, Castelluccio e Lagonegro) https://giornalemio.it/cronaca/in-serata-3-nuovi-positivi-nel-potentino/ .

Ma non era finita la nottata…..e in tarda serata è stato reso ufficiale -con un video del primo cittadino di Tricarico- anche un’altro nuovo caso di positività riguardante un giovane del posto di ritorno da una vacanza all’isola di Pag in Croazia, luogo tristemente balzato agli onori della cronaca per altri casi simili.

Ma ecco il video in cui Vincenzo Carbone da notizia del caso e torna a raccomandare le buone pratiche per evitare il diffondersi del contagio: