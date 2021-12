Dal “Premio Mediterraneo” ai doni per i malati oncologici fino all’acquisto di un ecografo con il quale effettuare controlli gratuiti. E’ stato questo il Natale di Agata, caratterizzato come sempre da solidarietà e grande impegno. Importanti obiettivi conseguiti dall’Associazione AGATA – Volontari contro il cancro OdV– avente sede a Marconia di Pisticci, così sintetizzati in una nota del consiglio direttivo:

“In meno di 5 anni di intenso lavoro, sono migliaia i viaggi che il pulmino di Agata ha effettuato per accompagnare i malati neoplastici ad effettuare i trattamenti chemioterapici, prevalentemente presso l’IRCCS Crob di Rionero in Vulture, ma anche presso altre importanti strutture oncologiche italiane; diverse centinaia sono le parrucche donate in cambio di un sorriso e numerose le giornate della prevenzione organizzate, grazie alla disponibilità di alcuni dei maggiori professionisti del CROB (tra i quali Aldo Cammarota, Giusy Dinardo, Antonello Villonio), che hanno effettuato centinaia di controlli gratuiti, finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

A premiare questo impegno a favore dei malati di cancro, è giunto l’ambito riconoscimento, assegnato dall’associazione Etnie e consegnato dal Sindaco di Pisticci, Domenico Albano. Un premio che la presidente di Agata, Mirna Bruna Mastronardi, ha voluto dedicare ai volontari, al lavoro infaticabile del consiglio direttivo e alla comunità di Pisticci e Marconia, senza la cui generosità niente sarebbe stato possibile.

Come è ormai tradizione natalizia, l’associazione ha voluto sostenere la ricerca contro il cancro, donando palline di Natale AIRC ai malati che hanno trascorso l’antivigilia e la Vigilia di Natale al CROB per effettuare la chemioterapia. Un piccolissimo segno a testimonianza dell’amore e della vicinanza dell’organizzazione di volontariato a tutti i malati di cancro.

Per Agata, il Natale 2021 sarà infine ricordato per la realizzazione di quello che sembrava solo un sogno: l’acquisto di un ecografo con il quale effettuare controlli gratuiti tutto l’anno. L’acquisto è stato finanziato dall’8xmille della Tavola Valdese per un importo di 40.000 euro e cofinanziato dall’associazione per i rimanenti 13.000 euro.

Il progetto più impegnativo e importante che l’associazione abbia portato avanti fino ad ora, per donare controlli gratuiti in un momento in cui la pandemia mondiale ha portato il Covid a rallentare i controlli e purtroppo anche a ritardare le nuove diagnosi.

Per completare il progetto di uno studio ecografico a disposizione di tutti, è ora necessario che l’ASM e la Regione Basilicata contribuiscano fattivamente ed e è per questo che l’intera associazione “Agata – Volontari contro il cancro” rivolge un appello accorato al governatore Vito Bardi, all’assessore Rocco Luigi Leone, sempre vicino alle esigenze dei malati oncologici, e alla Direttrice Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti, al fine di rendere l’utilizzo di questo ecografo un regalo di Natale per tutta la comunità.

Come recita un antico proverbio africano “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà comincia”.”