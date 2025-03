Un milione di euro per riqualificare strade di Altamura

Si tratta di interventi attesi da tempo visto come sono ridotte tante strade a causa di calamità naturali o dal passaggio di mezzi pesanti o agricoli che, soprattutto nella viabilità extraurbana rendono precario il transito dei veicoli. Le risorse vengono dal programma di sviluppo rurale 2014-2022 e riguardano cinque strade (nella foto quella per Cassano), per le quali è previsto il rifacimento dell’asfalto e quanto occorrerà per migliorarne la percorribilità.Altri interventi sono previsti con quanto deliberato di recente in consiglio comunale per provvedere la sistemazione delle buche.



Attività di manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana.

Partiranno a breve i lavori per la manutenzione di cinque strade comunali esterne, sulla base dei progetti presentati dall’Amministrazione comunale e finanziati dalla Regione (Psr Programma di sviluppo rurale 2014 -2022). In totale il finanziamento è di un milione di euro.

Le S.C.E. su cui sono stati progettati gli interventi sono:

n. 1 Trani – Curtolirizzi

n. 69 Vecchia di Cassano

n. 123 Grottole

n. 58 Torre La Macchia

n. 42 Grotta San Giorgio.

La proposta progettuale, elaborata dal settore “Opere pubbliche” su indirizzo dell’Amministrazione, è stata candidata con esito favorevole all’avviso pubblico regionale riguardante la misura 7 – sottomisura 7.2, operazione 7.2 B “Investimento su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale esistente”. Gli interventi serviranno a migliorare la rete stradale esterna, migliorando la percorribilità con il rifacimento dell’asfalto e la sistemazione delle banchine laterali.

Sempre in merito alla rete di strade comunali esterne, si comunica che nella seduta del Consiglio comunale del 24 e del 27 febbraio è stato approvato, ai fini urbanistici ed espropriativi, il progetto di manutenzione straordinaria di “Grotta formica”. L’estensione di Altamura – il Comune più grande dell’area metropolitana di Bari per territorio amministrativo – rende il reticolo stradale secondario importante per i residenti nelle case sparse e per le attività rurali. Pertanto l’Amministrazione segue con attenzione le diverse esigenze che volta per volta si presentano per le manutenzioni e le sistemazioni.

Oltre all’attività di manutenzione straordinaria, prosegue costantemente quella ordinaria – sia sulla rete urbana che su quella extraurbana – con i ripristini di buche stradali e dissesti dell’asfalto.

