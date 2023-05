Un ”Grazie” a Francolino nei versi di Damiano

Tanta amicizia, stima e ammirazione per Franco ” Francolino” Ritella, per quello che ha fatto per valorizzare la cucina materana, lungo una carriera e in una vita fatta di soddisfazioni, sacrifici, qualche amarezza, ma con la voglia di andare avanti. Aspetti che un amico, Damiano Di Pede, ha voluto riportare in versi di sua composizione. Poeta e lavoratore che a 77 anni continua a impegnarsi, a dare una mano. Dopo aver lavorato per tanti anni a Torino in Fiat Iveco, tra il 1970 eil 1985, poi a Matera presso l’impresa Falcone nel settore degli inerti, ma anche parcheggiatore finchè non ha incontrato Francolino…con la cucina e la poesia che vanno a braccetto. E quelli verso l’anziano cuoco materano, che ha girato il mondo e incontrato tante celebrità, lasciano il segno come ” I Percorsi di vita” declamati da Damiano Di Pede.



PERCORSI DI VITA

Avevi il pensiero al gioco quando tuo padre ti portava al ristorante per imparare il mestiere.

La sera eri così stanco che invece di studiare ti addormentavi sui libri.

Continuando a giocare con i compagni di strada, sei cresciuto e sei diventati un bravo cuoco, tanto che il ristorante di tuo padre di andava un po’ stretto.

Hai preso un casino alla discesa della Martella.

I contadini che passavano la mattina presto per andare in campagna sentivano cantare

e suonare un violino, dicevano che nel Casino c’era il diavolo, è stata la tua fortuna.

Hai chiamato il ristorante ”ll casino del Diavolo”

Matrimoni, compleanni, tutte le famiglie venivano a mangiare e a festeggiare.

Hai portato in tutti i posti l’odore e il sapore della cucina Materana;

“Spaghetti alla san Giovannina”, ” Strascinate con le cime di rape”, ”la crapiata”, ”la Pignata”

Hai girato tutto il mondo, sei stato in Francia, in Germania, in America, persino in Australia.

Il tempo è passato e l’esigenza dei clienti è cambiata, anche il ” Casino” ti andava un po’ stretto.

Hai costruito un nuovo ristorante nella terra di Fissone, tra i fiori e alberi di Ulivo antichi

Venivano da lontano i delinquenti che misero la bomba, ma tu sei stato anche cacciatore con tre o quattro colpi sparati in aria li hai mandati via.

Dopo il danno subìto il coraggio non ti è mancato e hai fatto il ristorante più grande e più bello.

Sulle pareti hai messo tutte le foto di attori, cantanti, giornalisti e tutti i personaggi, venuti a gustare i sapori della tua cucina. Con grande soddisfazione e per merito, sei stato insignito della onorificenza di cavaliere del lavoro.

Anche ora che hai dato ai figli Maria, Antonella e Fabio la gestione del ristorante, nessuno deve dimenticare di Francolino del ” Casino del Diavolo”, onore e vanto della cucina Matera.



DAL VECCHIO AL NUOVO CASINO DEL DIAVOLO

Damiano Di Pede ha concesso il bis e ha dedicato altri versi alla nuova struttura.

A Matera, capitale europea della Cultura, sorge tra i fiori e gli alberi di Ulivo antichi un ristorante dal nome antico ma intrigante:

IL CASINO DEL DIAVOLO

Una scalinata di lucido marmo invita ad entrare in una grande sala imbandita a festa.

Tutto intorno sulle pareti affissi quadri di pregio e foto di personaggi illustri.

Dalle grandi vetrate i raggi del sole fan capolino

illuminando gli argenti e i cristalli illuminati sui tavoli

coperti di grandi tovaglie ricamate,

Al centro due grandi buffet che ospitano saporiti antipasti

della tradizione Materana.

Il forno a legna con la brace scoppiettante sforna arrosti

e focacce dal profumo inconfondibile.

Nella grande cucina il personale silenzioso e attento

prepara gustosi antipasti e fritture profumate.

Dopo aver mangiato con gusto le specialità Materane

e strimpellato note di augurio su un vecchio pianoforte scordato

il Sig.Franco Ritella ( per tutti Francolino)

con un saluto e una stretta di mano ci saluta

augurandoci un Arrivederci.