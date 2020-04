Tanta solidarietà dentro Irsina, zona ”rossa” fino a nuovo ordine, tra i compaesani che si aiutano l’un altro perchè passi la Quarantena forzata, procurata dall’epidemia da coronavirus. E tanta attenzione, affetto, che viene da fuori dagli irsinesi che stanno fuori a Sassuolo, dove è colonia più forte, ma anche in Svizzera, Germania con iniziative di sostegno diverse, dalle sottoscrizioni alle piattaforme digitali per procurare beni di prima necessità. Senza dimenticare, come riferisce il dinamico ma sempre in allerta sindaco Nicola Morea,i contributi di imprenditori come Pietro Ninivaggi e di concittadini di adozione . Sono quelli degli Stati Uniti, con una coppia che ha donato 1000 dollari, e altri di Inghilterra, Belgio, che hanno comprato casa nel paese della valle del Bradano . E hanno messo mani al portafogli…contribuendo direttamente, o con le varie forme di sottoscrizione, ad aiutare la comunità locale e i presidi sanitari.



” Quello della solidarietà- dice il sindaco Morea- è l’aspetto più bello e sincero di questa fase di sofferenza del nostro paese. Devo ringraziare tutti per quanto stanno facendo e con alto senso di responsabilità. E’ merito loro, di tanti volontari, che si stanno rimboccando le maniche senza tirarsi indietro. La situazione sul piano sanitario è migliorata. Ma occorre fare dell’altro per rafforzare questa certezza. Ho scritto anche alla direzione generale e alla dirigenza della Sanità Pubblica della Asm affinchè tamponi e controlli vengano effettuati anche tra quanti sono in trincea: dai carabinieri agli operatori di Protezione civile, da quelli della coop Fratello Sole al centro di accoglienza migranti ” Signorello” e a campione su categorie produttive. E’ importante se vorremo pensare alla ”fase 2” ma in tutta sicurezza e in attesa che si possa giungere, non appena le condizioni lo consentiranno alla revoca della zona rossa”.



Morea pensa anche al dopo e alla crisi economica che morde non poco. ” Siamo una piccola realtà con una economia che sta soffrendo – conclude Morea. E lo stiamo notando con gli aiuti di prima necessità, forniti a persone che ora si trovano in situazione di indigenza. Servono misure adeguate, che tengano conto del doppio svantaggio di centri come il nostro e che in Basilicata sono tanti. Sono preoccupato per il dopo coronavirus”. Numerazioni delle fasi a parte servono risorse e fiducia, programmi concreti di ripresa, dei quali abbiamo già parlato nei mesi scorsi e con una Basilicata dove emigrazione e spopolamento sono, purtroppo una costante. Se ne parla da sempre. La prima volta fu 30 anni fa con un convegno della Lega delle Autonomie locali, organizzato dall’ex senatore irsinese del Pci Angelo Ziccardi… Da allora si è mosso poco a nulla. Tranne le statistiche sull’emigrazione, sul calo demografico, sui dissesti idrogeologici e sugli alti e bassi del sistema produttivo.