Un gesto semplice che nutre la solidarietà: il 21 e 22 marzo torna la Giornata Nazionale Unitalsi

Un piccolo dono può diventare un grande atto di cura.

Il 21 e 22 marzo l’Unitalsi celebra la sua XXIV Giornata Nazionale, un appuntamento che unisce tutta Italia nel segno della solidarietà, della prossimità e dell’impegno verso i più fragili.

Anche nelle piazze della Basilicata, le volontarie e i volontari saranno presenti per incontrare i cittadini e condividere il valore di un gesto concreto.

A fronte di un’offerta minima sarà possibile ricevere un cofanetto contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 grammi, in diverse tipologie. Un bene primario, simbolo del chicco di grano che si trasforma in nutrimento, capace di raccontare una storia di condivisione e attenzione verso gli altri. Un dono che può diventare, a sua volta, un aiuto per chi è in difficoltà.

La Giornata Nazionale rappresenta anche un’importante occasione di incontro e informazione. In tante piazze i volontari saranno a disposizione per illustrare i progetti dell’Unitalsi in Italia e all’estero. Tra questi, il Progetto dei Piccoli, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati nei principali centri oncologici pediatrici, e il calendario dei prossimi pellegrinaggi verso mete di fede e speranza come Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Polonia, Loreto, Pompei e Siracusa.

“È un momento prezioso per raccontare e testimoniare con gioia la nostra Associazione, ha dichiarato Rocco Palese. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a essere vicini alle persone fragili, ammalate e sole, attraverso progetti di carità, attività di ascolto e iniziative di prossimità”.

Presente in Basilicata dal 1984, l’Unitalsi può contare su una rete capillare di sette sottosezioni e oltre mille iscritti tra soci effettivi e ausiliari. Ogni anno, inoltre, una ventina di giovani scelgono di impegnarsi nel Servizio Civile, contribuendo attivamente alle attività associative. Sorelle e barellieri offrono gratuitamente il proprio tempo e la propria dedizione accanto ad ammalati, disabili e persone in condizioni di fragilità, non solo durante i pellegrinaggi – cuore del carisma dell’Associazione – ma anche nella quotidianità.

Di seguito l’elenco delle piazze lucane in cui sarà possibile incontrare i volontari nelle giornate del 21 e 22 marzo è disponibile sul sito ufficiale Unitalsi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.