Un fischio di Pace per la Palestina

…che viene da Matera, Città della Pace, e dalla maestria Pietro Colapietro, che ha modellato e decorato un fischietto di terracotta con i colori di una bandiera, quella della Palestina, che ogni giorno garrisce di sofferenze e di sangue per il massacro a cui è sottoposta dall’esercito israeliano nella striscia di Gaza., dopo i tragici fatti legati all’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023. Ma si è andati oltre, troppo, tra l’indifferenza generale con oltre 50000 vittime tra i palestinesi, la metà di quali bambini. Un massacro, per usare un eufemismo. Serve la pace e subito e lavorare per il dialogo e per il diritto della Palestina a essere una Patria. Pietro è pronto a fare la sua parte e quando sarà possibile a donare quei ‘’cucù’’ ai bimbi di quella terra che hanno diritto a giocare e a crescere. Magari l’anno prossimo, quando Matera sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo.