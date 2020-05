Un uomo è rimasto ferito a Matera a causa di una fuga di gas all’interno di una abitazione di Matera, nel quartiere Quadrifoglio. Prontamente soccorso dal 118 è stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche squadre dei vigili del Fuoco per verificare le cause dell’esplosione, che ha abbattuto una muratura, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. L’esplosione è stata sentita tra i residenti della zona. Sul posto anche tecnici dell’Italgas che hanno messo in sicurezza l’area e verificato che gli impianti posti all’esterno dell’edificio, risultano integri.