Un falò contro le ipocrisie per San Giuseppe

Ogni anno e da un decennio buono, con la pubblicazione dell’ordinanza comunale che vieta i falò di San Giuseppe nei quartieri e nei borghi di Matera, per motivi di ”sicurezza e di tutela della salute pubblica”, raccogliamo lamentele sui tagli alla ”tradizione” che invece continua in altri centri del Materano ( Montescaglioso in primis) e della Basilicata. Peccato, perchè si continua a far nulla per evitare che, maldestramente o inavvertitamente, possano essere bruciati accanto a frasche, legname, materiale intrisi di sostanze inquinanti che andrebbero smaltiti in discarica. Si vieta e basta. E qui si continua nell’assenza di lungimiranza e di tutela delle tradizioni. La cosa non ci meraviglia più di tanto. Andrebbero messe al fuoco anche le ‘spighe vacanti’, che non fanno nè fumo e nè arrosto…I falò di San Giuseppe, tradizione contadina a parte, servivano anche a questo. Antonio Serravezza ci ricorda un cartello comparso per Matera 2019 al rione Serra Venerdi…Finito in fonderia o in discarica?



IL RICORDO DI SERRAVEZZA

Questo monumento posto a Serra Venerdì fu realizzato nell’ambito delle attività di Matera 2019 con il contributo e patrocinio di tutte le istituzioni locali provinciali e regionali,quindi Comune compreso.

Oggi per volere di questo Sindaco , cadrà nel dimenticatoio e con la tradizione che rappresenta. Infatti sono stati vietati non si capisce perché,i falò di San Giuseppe.

Matera però dorme e non si accorgerà neanche di questa offesa.