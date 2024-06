A Marconia una mostra dedicata a Ginkgo Biloba

Si chiama “Una carezza al ginkgo biloba” l’evento artistico promosso dall’associazione Ce.C.A.M e dall’artista Mariella Màs che si svolgerà a Marconia di Pisticci sabato 15 giugno 2024 nella Sala Consiliare del Comune (in via Genova) e che coinvolge ben 18 espositori tra pittori e scultori. La kermesse che mette insieme arte e benessere psicofisico ha lo scopo di far conoscere e approfondire argomenti attinenti l’albero millenario il cui nome è Ginkgo Biloba. Il suo significato e simbolismo è stato oggetto di ispirazioni artistiche, poetiche e religiose per gli artisti che, nell’occasione, esporranno le loro opere. Ad aprire l’evento moderato da Pinuccia Sassone sarà il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, insieme al presidente del Ce.C.A.M, Giovanni Di Lena e all’Assessore comunale alla Cultura, Antonio Maria De Sensi.

Seguiranno gli interventi “Testa o cuore? Il Ginkgo Biloba, la resilienza e la coincidenza degli opposti” di Antonia Maria Marchitelli; “Il sacro Ginkyo, l’albero della vita” di Tommaso La Malfa; “Proprietà nutrizionale” di Sandra Viggiani; “L’Arteterapia e il benessere psicologico” di Anita Caroselli; “L’Arte in cammino”di Margherita Lo Tito.

Alle ore 20 è prevista l’inaugurazione della mostra che avrà luogo nella sala consiliare. Dal giorno successivo la mostra si sposta nella sede dell’associazione Ce.C.A.M in largo Ester Scardaccione dove rimarrà aperta fino al 22 giugno prossimo. Gli artisti coinvolti sono Anna Maria Pagliei, Felterino Onorati, Antonia Stigliano, Domenica Del Monte, Ivanna Melfi, Lidia De Nittis, Lino Barbalinardo, Maria Anna Pepe, Maria Cristina Fior Tabacco, Maria Lauria, Maria Teresa Di Marsico, Mariella Màs, Michele Lo Tito, Mimma Lopatriello, Piera Glinni, Rocco Scattino, Rosa Maria Cudemo, Rosa Stella Pastore.