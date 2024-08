Un defibrillatore alla Polstrada nel segno di Gian Franco Lupo

Un sorriso alla vita e un segno di gratitudine da chi puntualmente riceve un defibrillatore, che l’Associazione ” Gian Franco Lupo” continua a donare laddove se ne farà buon uso e al momento e opportuno. Ed è stato cosi anche presso la sede della Polizia stradale di Matera che ha ricevuto quel prezioso strumento ”salvavita”, da impiegare – se ce ne sarà bisogno- nelle situazioni di emergenza. Sono già quattro i defibrillatori che il sodalizio, animato da Michele e Maria Teresa, genitori di Gian Franco, prematuramente scomparso a causa di una leucemia, ha donato alla Polizia di Stato nelle sedi territoriali. E il questore Emma Ivagnes e il comandante della Polstrada Laura Bruno, nel corso della cerimonia di consegna, hanno apprezzato e con riconoscenza quanto l’associazione continua a fare per il territorio. Ricordando il giovane Gian Franco ”sempre presente” nella memoria di quanti continuano a ricordarlo- attraverso il sodalizio che ne porta il nome- per i gesti di solidarietà. Un giovane che il prossimo 25 settembre avrebbe compiuto 32 anni. E i giovani sono il futuro del nostro Paese, pronti a impegnarsi, soprattutto se sono preparati e motivati. Come quelli in divisa intervenuti alla cerimonia di consegna del defibrillatore. Sono i neo commissari Sara Pannella e Carmine Placino, di origini campane, che hanno terminato da poco l’attività di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Sono a Matera per svolgere un tirocinio operativo nei vari settori della Questura, al termine del quale saranno assegnati a dirigere un ufficio. E poi il commissario capo Valerio Tornese, di origini salentine, che lascia la Questura di Matera per altro incarico presso quella di Brindisi. A tutti e tre gli auguri di buon lavoro e di una proficua carriera.