La pandemia ha bloccato tante iniziative e manifestazioni ma non riuscirà mai a bloccare l’essenza di una festa, i suoi valori, la sua storia. Da questi presupposti l’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte ha voluto dare un messaggio di continuità della Festa del Campanaccio che si sarebbe dovuta svolgere in questo fine settimana nei giorni 15-16-17 gennaio, ironia della sorte proprio i giorni che da calendario cattolico sono dedicati a San Mauro e Sant’Antonio Abate che quest’anno cadono perfettamente di venerdì, sabato e domenica.

Ma come si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Mauro Forte “In seguito alle disposizioni emanate dai DPCM in relazione allo stato di crisi per il Coronavirus, siamo costretti a malincuore a comunicare che l’edizione 2021 del campanaccio quest’anno non si terrà. Tuttavia, poiché questa festa fa parte di noi è una tradizione che ci scorre nelle vene, l’amministrazione comunale vuole viverlo insieme a tutti da spettatori. In quest’ottica abbiamo deciso di creare un contest fotografico. Attraverso le vostre immagini potremo immaginare di assaporare e vivere intensamente il campanaccio sperando di poter organizzare quanto prima una mega sfilata per festeggiare la fine di questo incubo.

Il vincitore avrà il premio simbolico di un campanaccio

la fotografia sarà utilizzata come immagine di copertina della pagina Facebook del Comune e diventerà la nuova immagine del manifesto che ogni anno viene pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di San Mauro Forte.

https://www.facebook.com/368927836905472/posts/1145602479238000/?sfnsn=scwspmo

Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicate nelle immagini allegate