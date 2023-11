Un cinquestelle tra le stelle…nella scia del bolide Matera

E’ toccato a Gianfranco Losignore, che con il fratello Giuseppe, aveva scoperto sul balcone di casa frammenti del ” Meteorite Matera” raccontare quell’esperienza galattica al Prisma Days 2023 di Prato. Naturalmente tanta curiosità e interesse tra appassionati ed esperti, che continuano a scrutare il cielo come hanno fatto nella serata di domenica – nella Città dei Sassi- altri fans dell’astronomia, che avrebbero visto la sequenza dei satelliti di Helon Musk quasi a picco sulla Murgia…E da lì dovrebbe partire il tour per il turismo spaziale, che a Matera ha una sola iniziativa concreta- tutta privata- con la Sparkme space Academy – nel Paip 2. Si attende da un triennio buono che si attivi la Cittadella dello spazio presso il Centro di geodesia spaziale, già realizzata, ma all’interno di quel complesso di ricerca. Lavori ancora da piazzare, per fruizione e gestione, sulla rampa di lancia. Al consigliere comunale pentastellato e presidente della commissione mobilità il compito di accendere i razzi…Chissà forse per l’anniversario di San Valentino.