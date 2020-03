A segnalarcelo un nostro lettore di Matera e cliente del caseificio L’arte del Casaro, di via Gravina, che ci ha girato lo scatto e apprezzato una iniziativa solidale da promuovere. E del resto basta poco per aiutare chi è in difficoltà e che, in questo momento, di blocco dell’economia a causa dell’epidemia da coronavirus non riescono a portare nulla o quasi in tavola per loro e per la loro famiglia. Il cartello e il cestino posti davanti al negozio sono espliciti. “ Se puoi dona, se non puoi prendi. Nessuno resta indifeso. Non avere vergogna, un giorno tutti potremmo aver bisogno, anche noi come attività ogni giorno faremo la nostra parte’’. Bravi. Fatevi contagiare dalla solidarietà. Papa Francesco ha ripetuto, venerdì scorso in Piazza San Pietro, che siamo tutti sulla stessa barca e che dobbiamo remare insieme, per superare questo difficile momento. Non dimentichiamolo. Quella del Casaro è un piccolo segno, che si aggiunge a quella dei supermercati Divella attivata per la mensa dei poveri della parrocchia di San Rocco.