Torna “Vitamina C piace” la manifestazione che vedrà gli agrumi del Metapontino protagonisti domani e sabato al mercato coperto di Campagna amica a Matera. Per l’occasione in programma degustazioni di arance e mandarini, fondamentali per aumentare le difese immunitarie, e contrastare i malanni di stagione. Saranno presenti all’interno del mercato anche i produttori di Campagna Amica che spiegheranno ai consumatori le proprietà benefiche della frutta di stagione. “Vogliamo attraverso questa nuova iniziativa – spiega Mario Rosano, presidente di Agrimercato di Campagna Amica Basilicata, l’associazione per la gestione dei mercati dei produttori di Coldiretti che effettuano la vendita diretta – rafforzare il rapporto sempre più stretto tra produttori e consumatori per apprezzare da vicino la bontà e la genuinità delle eccellenze contadine che l’agricoltura Made in Basilicata ha da offrire in ogni stagione”. E’ risaputo che oltre a rafforzare il sistema immunitario, gli agrumi, ricchi di vitamina C e sali minerali, hanno proprietà anticancro che aiutano a contrastarne alcuni tipi che possono interessare pelle, polmoni, seno, stomaco e colon. Le arance sono anche ricche di carotenoidi che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista. È scientificamente provato – continua Coldiretti Basilicata – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli agrumi abbia un effetto benefico contro le scorie che il nostro corpo produce in grande quantità, proprio nel periodo invernale.