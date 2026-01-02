Un cantiere di ricerca sul Cinquantennio di attività politico-amministrativa a Roccanova.

Con l’Incontro seminariale svoltosi lo scorso 29 dicembre 2025, nella Sala del Consiglio comunale a Roccanova, si è dato avvio ad un accurato e rigoroso percorso analitico-propositivo volto alla ricostruzione del Cinquantennio della locale attività politico-istituzionale-amministrativa, nell’ambito ed in rapporto al più generale contesto regionale, meridionale e nazionale.

Nell’introduzione ai lavori, il Sindaco Rocco Greco, nell’evidenziare gli sviluppi del piano attuativo in corso del Protocollo d’Intesa avviato anni fa con l’Istituto Lucano di Storia Patria per la ricostruzione scientifico-culturale del profilo storico-identitario di Roccanova e del suo territorio, ha, tra l’altro, posto particolare accento sulla programmazione, ora, di uno specifico percorso di studio e di ricerca volto ad una rigorosa ricostruzione dell’attività politico-amministrativa svolta, lungo un Cinquantennio, dal 1975 al 2025, da rappresentanze istituzionali a maggioranza di “sinistra e di centrosinistra”, con sintetici richiami, da parte sua, ad alcuni degli aspetti e momenti caratterizzanti. Di seguito, il Presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria, Antonio Lerra, richiamando alcune delle più significative attività scientifico-culturali d’Istituto in corso, anche a livello nazionale, nell’ambito di rapporti interistituzionali, ha ampiamente delineato il progressivo evolvere, nell’articolazione di alcune peculiari fasi, il complessivo contesto politico-istituzionale, nazionale e regionale, che ha contraddistinto il Cinquantennio 1975-2025, richiamandone, in particolare, riflessi ed incidenze anche a livello di contesti politico-amministrativi locali.

Un quadro generale d’insieme – ha aggiunto il Presidente Lerra – rispetto al quale sarà rigorosamente ricostruito ed analizzato, anche con specifici percorsi di ricerca, il peculiare Cinquantennio di attività politico-istituzionale-amministrativa a Roccanova, le cui risultanze – così come già per il fruttuoso cantiere di ricerca sul rapporto tra processualità storica e toponomastica – saranno al centro di attività seminariali e pubblicistiche, anche al fine di un accurato bilancio analitico-propositivo, che ha contraddistinto l’intento portante dello stesso Incontro seminariale d’avvio del percorso sul Cinquantennio 1975-2025, fuori da ogni logica “autocelebrativa”, come ha avuto modo di evidenziare, ad inizio dei lavori, il Sindaco di Roccanova, Rocco Greco.

Nel corso dell’ampia discussione, che ha contraddistinto i lavori del molto partecipato Incontro seminariale, sono intervenuti con interessanti apporti propositivi Angelo Greco, Vincenzo Chiaradia, Giulio Emanuele e Maria Teresa Zaccara.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.