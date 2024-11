Un bruschettone di 88 metri alla Sagra della Castagna di Roccamonfina Igp

Un bruschettone da record, esattamente di 88 metri, è stato realizzato dall’Azienda Agricola di Giovanni Minicozzi ed ha caratterizzato l’ultima giornata della Sagra della Castagna di Roccamonfina Igp. Un record che ha attirato l’attenzione dei numerosi visitatori che hanno deciso di trascorrere la domenica fra gli stand di una delle più importanti manifestazioni della regione Campania. Un bruschettone di 88 metri che supera quello precedente che si era fermato a 72 metri. La parte iniziale della farcitura ha richiamato la bandiera tricolore: rucola, pomodorini e Mozzarella di Bufala Campana Dop. Quindi via libera ai prodotti locali con fagioli, castagne e funghi porcini. A realizzare il primo taglio è stato concesso al padrone di casa, il sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco. L’autore dell’impresa, Giovanni Minicozzi, ha detto: “C’è tanta soddisfazione ma soprattutto si deve ringraziare chi ha permesso tutto questo. A partire dalla mia famiglia con le mie figlie Maria Teresa e Stefania e a tutti i ragazzi della Coldiretti”. Per il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli: “Questa manifestazione è stata l’occasione giusta per fare avvicinare alla Coldiretti tante persone. Abbiamo dimostrato che la nostra attenzione è tutta sui prodotti Made in Italy e siamo sempre dalla parte di produttori ed agricoltori. Non a caso la scelta per farcire gli 88 metri è caduta tutta sui prodotti locali”. “Una bella giornata di festa -aggiunge il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico- grazie alla nostra federazione sempre pronta a mettere in evidenza i prodotti locali”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.