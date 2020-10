Verrà presentato a Matera domani 17 ottobre, alle ore 12 all’interno del mercato coperto di Campagna Amica alla presenza dell’ex sindaco Raffaello De Ruggeri e dell’attuale primo cittadino Domenico Bennardi, rispettando tutte le misure previste in tema di emergenza sanitaria la presentazione di un book fotografico che ricorda tutti i momenti più belli del “Villaggio Contadino” organizzato lo scorso anno dalla Coldiretti.

E’ trascorso un anno dal “Villaggio contadino” organizzato a Matera dalla Coldiretti e che ha visto per tre giorni nella Città dei Sassi circa 200 mila persone da tutta Italia. Per celebrare l’evento, dunque, la confederazione agricola ha realizzato un libro fotografico per ricordare quella straordinaria manifestazione. Il libro, contenente foto inedite e suggestive,. “Sarà l’occasione per riaffermare il valore culturale del cibo, con le sue tradizioni e le sue eccellenze, per un settore che è diventato oggi la prima ricchezza del Paese e vale il 25 per cento del Pil nazionale – spiega il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani – ma soprattutto per fare un bilancio dei progetti portati avanti dalla confederazione agricola a Matera e soprattutto per annunciare le prossime iniziative che verranno messe in campo”.