Un bicchiere di ”Porto” in moto….e Finisterre è lassù

Quando tramonta el sol…cantavano negli anni i ” Marcelos Ferial” per Luciano e Federico è tempo del meritato riposo, per un calice di vino e per mettere nello stomaco succulente pietanze locali, con orata, gamberi e baccalà impanato. Sosta e siesta meritate dopo la 5^ tappa Barcellona Saragozza di 330 km e l a 6^ tappa Saragozza Valladolid km 370 nelle alture della Spagna. Per farla a breve, in sella alle affidabili Motoguzzi Lodola 235 Gt del 1960 e alla Aermacchi 350 del 1970 sotto un caldo pazzesco,che avrebbe messo a dura prova anche la resistenza di Don Chisciotte e Sancho Panza con la 7a tappa Valladolid-Villa Real km 330 . Uno sbalzo termico, comunque, da 20 a 35 gradi tra Spagna e Portogallo e qui la ”principessa ” Lodola ha richiesto il cambio del flio della frizione. Cosa che ii ferrandinese Luciano Loizzo ha risolto con una riparazione all’istante o quasi. Una accelerata e poi Porto , con quel ”’Sperem” come dice Sabrina una delle tante conoscenze dei nostri centauri erranti, partiti da Ferrandina la scorsa settimana. E arrivare in Porto…significa cominciare a salire lassù. Adelante.



img src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2023/07/foto-loizzo-Portugal-WA0041-205×365.jpg” alt=”” width=”205″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-150983″ />