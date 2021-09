Quando ne avrà voglia e avrà lasciato sedute, puff e sofà il cavaliere di mille fiere, Antonio Serravezza, dispenserà baci e abbracci d’impresa a Matera, la ” Bella addormentata sul posto”, parafrasando il titolo di una nota fiaba d Artur Christian Andersen, finita nel dormiveglia di principessa da ex capitale del Divano. Per carità aziende che affrontano il mercato con decisione e inventiva ce ne sono, ma il contesto e mutato, e Matera va avanti da sè – senza programmazione- come è da 2019 e dintorni nel settore del turismo. Si vive di flussi e di onde lunghe, come quella per James Bond, ma senza guardarsi intorno secondo i canoni di una politica dalle mani libere consolidata che ha il fiato corto del vivere alla giornata o quasi. Con le dovute e lodevoli eccezioni, che ci sono e che vanno avanti per proprio conto. E così brand come Matera 2019, dopo quelli da capitale del divano, vengono frettolosamente accantonati per mediocrità politica e spaccature tra enti, soggetti e protagonismi che fanno solo male al settore. Riprogettare. E’ questo il punto. Per farlo occorre fare un passo indietro per farne due avanti. Servono e regole direttive chiare, senza buttare bambino, bacinella e acqua sporca laddove c’è. E invece, e lo abbiamo sentito anche nel corso della tavola rotonda organizzata dalla Cgil sul tema delle infrastrutture culturali si insiste sull’ennesima Fondazione culturale comunale per la gestione dei beni comuni, mentre la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e ancora priva (a un anno e mezzo dallo scioglimento) della presidenza che dovrebbe spettare come accaduto in passato a Matera. La foto del servizio, con un cielo coperto, è l’ emblema dell’inconcludenza e del vivere alla giornata. Ad Antonio Serravezza il compito di svegliare con un bacio da cultura d’impresa la ”Bella addormentata sul posto”. Mano alla grancassa e ” Tacabanda”. Si aprino le danze.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Matera capitale della cultura europea e piccola capitale del turismo pian piano, anche se sembra impossibile, si svuota come un teatro alla fine di un grande spettacolo. Tutto in città tace, a parte gli uccelli, il cui canto avanza man mano la presenza dell’uomo si ritrae dallo spazio urbano. Resta il palcoscenico con i suoi sfondi. È un silenzio denso di interrogativi, ma povero di risposte, che cala su una città che ha fatto dell’industria turistica il perno fondante della propria economia. Lo ha fatto sicura di poter contare su un business apparentemente inarrestabile, in crescita dal da tre anni a questa parte, che nessuna crisi globale sembra voler stemperare. Un business con tassi di redditività incomparabili, capace di generare rapidamente soldi facili, sicuri, o almeno così sembra.



Matera fino agli inizi del duemila era la capitale del mobile imbottito ma con la globalizzazione il suo futuro si è consumato pian piano come una candela accesa. In pochi anni il distretto del salotto non può più essere il re della competizione globale, quale può diventare il suo destino? La crisi del sistema produttivo viene a coincidere con l’espansione del turismo nel 2019 ha il suo boom economico. Un richiamo troppo succoso per essere ignorato: il turismo è la scelta più semplice e a portata di mano. Matera ha la necessità di essere riprogettata come destinazione turistica, con nuovi servizi senza trascurare quelli necessari per i suoi abitanti. Il nuovo sistema deve essere messo in piedi con i soldi del turismo. Con la consapevolezza germoglia la spinta al cambiamento, questo confronto rappresenta un’occasione unica per Matera.

Si tratta di rivendicare finalmente il valore d’uso della città e dei suoi luoghi. Di mantenere una città per le persone, non per il profitto. Facciamo attenzione a non pensare a Matera come una città di cartapesta al centro del palcoscenico mediatico globale.

Foto di Angela Mongelli