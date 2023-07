Un bacio alla fontana dell’Amore? Per quando sarà..

Se avete in mente tenerezze e atmosfere da fidanzatini di Peynet o pensierini da Baci e bacetti della Perugina , per la giornata mondiale del bacio, non pensate alla fontana dell’Amore voluta dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri e poi smontata nell’autunno scorso, per esigenze cinematografiche, e non più rimontata. Ma in attesa che accada, come emerso dopo una recente interrogazione del consigliere comunale, Augusto Toto. Ma ai baci non si rinuncia e Antonio Serravezza è pronto a ripiegare su altri luoghi del cuore. Ce ne sono tanti. Ma scegliete quelli che ispirano poesia e romanticismo, magari ricordando Marcello Mastroianni ” il bell’Antonio” e la sua dolce vita…



Baci serravezziani

Il sei luglio è la giornata mondiale del bacio. Matera oltre ad essere una città storica offre molti siti romantici. Molte volte si son viste coppie di turisti che estasiati dai panorami lungo i percorsi nei Sassi si abbracciavano e baciavano. Si deduce che Matera e’ una città romantica. Già dal passato si raccontano episodi di amori nati in questi luoghi. L’amore nasceva ovunque e per caso come ci dimostra la ormai famosa “fontana dell’amore” che con la fantasia ci porta a quell’epoca in cui la scintilla tra una donna e un uomo non era facile che avvenisse se non in certe occasioni dove si andava a riempire il secchio dell’acqua al fontanino. L’amore si trasmetteva con sguardi accattivanti e il fatidico bacio sulla bocca chissà e come avveniva in qualche zona nascosta. Comunque mi auguro che il fontanino dell’amore non sia solo un posto da fotografare ma un luogo dove potersi scambiare un bacio d’amore.