Un asino alla Festa. Ci sta e raglia ” Ergghiò”

La presenza, quasi in coda alla sfilata di cavalieri e amazzoni della Festa della Bruna, non è passato inosservato. Tant’è che non potevamo non immortalare quel passaggio davvero unico di un paziente asino, con l’allegra brigata di ” Ergghiò” trascinata e animata da Nunzio Gabriele Chiancone. E del resto ci sta, visto che ha invitato alla partecipazione con una festa della Bruna tutta raccontare https://giornalemio.it/cronaca/2-luglio-la-madenn-d-la-brrin-t-accmbogn-ergghio-ti-invita-a-commentare/. E se scattare la foto è il sottoscritto -che porta nome e cognome di una razza asinina della Valle d’Itria…che è segno di tradizione, produttività (la filiera asinina vanta produzioni diversificate) e impiego- allora siamo a cavallo. Quanto al raglio non l’abbiamo sentito, ma non può che rimare sulle tonalità di “Ergghiooooooo”, e su questo anche l’amico Michelangelo Tarasco, che ha ”girato” un breve filmato sulla ”cavalcata serale” del 29 giugno è d’accordo.