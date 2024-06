Un anno senza Pino, tra ricordi,eredità e militanza

Lì in via Ridola, sede del movimento APPeppino, contrassegnato da quella chiave da ”16” per aprire ogni discussione su politica, epopea di partiti di una volta …per passare a quelli di oggi nè carne e nè pesce che affollano il centro dell’ex centro sinistra , sullo scarso impegno della gente, sulle derive autoritarie e sovraniste, i commenti di ipocriti e opportunisti pronti a vendere l’anima al diavolo pur di restare sul predellino del potere, il ricordo di Pino Siggillino è ancora forte a un anno dalla sua improvvisa scomparsa. Un ricordo che è negli echi delle sue puntualizzazioni e di quell’intercalare ” Capitemi bene…” che destava attenzione tra amici, compagni, avversari. E in quella strada, seduto davanti o all’interno del negozio di ottico di Vito (che gli ha dedicato un post sulla sua pagina social )o sulla panca attigua all’edicola di Franco, tirava fuori le ”acute analisi” di quello che in apparenza non si riusciva a capire. Ma che per lui era chiaro, frutto di un metodo di riflessione e di sana autocritica, acquisiti negli anni, che sono ormai doti scomparse. E allora bastava uno spunto, una foto elaborata al computer per tirar fuori un articolo, un documento, un post che faceva il giro dei social e della città. Un patrimonio di idee, battute, similitudini, frasi e mezze frasi, che erano il programma, intriso di creatività e goliardia, del Movimento APPeppino, pronto ad attingere a pieni mani dai responsabili di settore con delega senza portafogli, naturalmente. Così toccava a Stacchio Greco occuparsi di piani quinquennali e bilancio, Michele De Novellis per gli aspetti legali, Uccio Antezza per l’editoria, Antonio Andrisani per girare un corto promozionale, Antonella Resta per il settore femminile e pari opportunità, la paziente consorte Antonella Ambrosecchia per quelle ricorrenze dove occorreva festeggiare con un dolce. E sulla ”uascezza” Pino non si tirava indietro, che era un altro momento per tirar fuori proposte operative.



Come non ricordare l’impegno, verso la giunta guidata da ”zio” Raffaele, il sindaco Raffaello De Ruggieri, per l’intitolazione del belvedere di via Duomo a Lello Giura Longo. E la battaglia sull’abbattimento dei pini a Lanera , portata avanti nei confronti del Comune? Sentiamo ancora le sue parole, le risate miste a un colpetto di tosse tra una sigaretta e l’altra e il sorriso bonario, sotto gli occhiali da sole, che accompagnava l’improvviso avvio di un ricordo o di un nuovo argomento. Tra questi, uno ricorrente, era il ripristino del monumento- ”saltato” quasi 40 anni fa durante le riprese del film KIng David- per ricordare Monsignor Antonio Di Macco, un presule vicino alle esigenze degli abitanti dei rioni Sassi.E Pino, in proposito, scrisse un lavoro per Energheia. Ma ora occorrono tufi, cazzuola e caldarella, qualche adempimento amministrativo, per coronare quel sogno. ” Beh, diamoci una mossa” avrebbe detto…tra una presenza in piazza per la pace, il pride o per il diritto alla salute. ‘’Capitemi bene’’ . Pino continuerà a lottare insieme a noi.



UN ANNO FA

