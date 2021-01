Era il 30 gennaio 2020, quando una coppia di turisti cinesi (67 anni lui 66 lei) originari di Wuhan, furono ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma con i sintomi dell’infezione mentre erano in vacanza nel nostro Paese. Esattamente un anno da quando il Coronavirus è arrivato per la prima volta in Italia. Il calvario di quella coppia è durato settimane (furono dimessi il 19 marzo a cui seguirono altre settimane di riabilitazione) e fortunatamente terminò. Ma quello dell’Italia (e poi di tutto il mondo) che stava entrando in lockdown per fermare il contagio era appena all’inizio.

Ora, con i vaccini -che però non sembrano essere sufficienti per tutti e quindi garantire una loro somministrazione di massa in tempi brevi- si spera di cominciare a vedere la classica luce in fondo al tunnel in cui siamo stati infilati da questa pandemia. Lo si spera. Ma non bisogna farsi illusioni. Considerato che -proprio a fronte della insufficiente quantità di vaccini prodotti- l’Organizzazione mondiale della Sanità chiede agli Stati membri di interrompere le vaccinazioni sul proprio territorio, una volta somministrate le prime dosi alle categorie degli operatori sanitari e dei vulnerabili, in modo da garantire un “equo” accesso al vaccino a livello globale. Secondo la portavoce, Margaret Harris, si tratta della cosa giusta da fare “moralmente” ed “economicamente” in quanto: “diverse analisi interessanti dimostrano che vaccinare il proprio Paese e poi rimanere seduti a dire ‘stiamo bene’ non funziona a livello economico“. Della serie si si creano isole sane, circondate da un mare malato, la cosa non funziona. Vedremo.

Venendo ai dati lucani, alla luce del report che pubblichiamo integralmente a seguire, si rileva come il totale dei tamponi molecolari continua a rimanere in un numero sempre insufficiente (sebbene in questi giorni si stia svolgendo uno screening rivolto agli studenti delle superiori che dovrebbero -finalmente- rientrare a scuola da lunedì).

Su 800 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio 2021, sono stati 75 (68 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 9,38%, il doppio rispetto al 4,70% della giornata precedente e superiore sia al dato medio lucano della settimana scorsa dell’8,27%, che a quello nazionale che è del 5,05%.

Oggi il maggior numero di casi rilevati (15) riguardano la città di Melfi, seguono poi con 9 casi a test Potenza e Matera, poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, anche nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.708 test antigenici, sempre con esito tenuto segreto.

Anche oggi, purtroppo, vengono segnalati 2 decessi , mentre scendono (da 75 a 72) i ricoveri totali e ridiscendono a 2 i casi in terapia intensiva.

Infine, 12 sono i guariti della giornata, ma ad essi se ne sono aggiunti (come ieri 701) altre 440 guarigioni non conteggiate in precedenza (sembra che non sia solo la Lombardia ad avere problemi con il pallottoliere), che fanno scendere ulteriormente il numero totale dei positivi in Regione a 5.541. Roba da essere gialli di gioia.

Ma ecco i dati del report in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 30 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 29 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 209.243

Tamponi totali negativi n. 193.769

Persone testate n. 129.285

Tamponi molecolari di giornata n. 800

Test antigenici totali 1.708

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 75

Tamponi negativi n. 725

RICOVERATI N. 72

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 06

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 04

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 12

DECESSI TOTALI N. 2

Residenti: n. 2

• Potenza

• Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 75

Residenti: n. 68

N. Comune

1 Abriola

1 Atella

1 Avigliano

1 Baragiano

2 Filiano

1 Grumento Nova

1 Lauria

2 Lavello

15 Melfi

1 Muro Lucano

9 Matera

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pietragalla

3 Policoro

9 Potenza

2 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Satriano di Lucania

3 Tito

1 Tolve

1 Tramutola

1 Tricarico

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Policoro)

1 Lazio (domiciliato a Policoro)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 5

N. Regione/ Stato estero

5 Puglia

GUARITI TOTALI N. 12

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 12

N. Comune

2 Avigliano

1 Castelmezzano

2 Lavello

2 Matera

1 Melfi

1 Picerno

2 Pignola

1 Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.541

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.469

DECEDUTI RESIDENTI N. 315

GUARITI RESIDENTI N. 6.953

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 440 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 452 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.

Potenza, 30 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata