Lo ha fatto Silvia da Matera, per la seconda volta, donando una parte della sua chioma a pazienti oncologici, che non possono permettersi di acquistare una parrucca. E così quella treccia da 25 centimetri farà felice un’altra persona, grazie a un progetto ”Un angelo per capello” della omonima associazione di volontariato di Santeramo in Colle (Bari). Non è la sola come riportano le pagine social del sodalizio www. unangelopercapello.it dove sono indicate finalità e come compiere un gesto di solidarietà che costa nulla, ma fa tornare il sorriso ad altri.



IL PROGETTO

Il progetto “Un Angelo per Capello” ha l’obiettivo di offrire un aiuto e un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca. L’innovativa visione del progetto è tesa a promuovere un atteggiamento pro-attivo del paziente attraverso cui affrontare in maniera positiva gli ostacoli derivanti dalla patologia.

La parrucca, dunque, rappresenta una “strategia di fronteggiamento” per dare continuità alla propria immagine corporea: in questo modo si continua a conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza personale, in quanto sembra che nulla sia cambiato. Migliorando la qualità di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia.

Il progetto prevede che, in forza di un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Associazione e un’azienda specializzata,quest’ultima fornisce all’Associazione “Un Angelo per Capello” una parrucca inorganica del valore commerciale di circa 400-500€.

Se prima i capelli tagliati venivano gettati via oggi, grazie alla semplicità di un gratuito gesto (come quello di donare una ciocca dei propri capelli) si trasformano in una forma di aiuto concreto ai bisognosi.

L’ASSOCIAZIONE

Un sostegno concreto ai pazienti oncologici

Un Angelo per Capello è un’associazione Onlus, regolarmente iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia (n. 2074 del 13 aprile 2017), nata dalla volontà di gestire in maniera ottimale l’omonimo progetto avviato nel 2014.

L’associazione, costituita nel 2016, è composta da esperti in campo medico, sociologico, psicologico, esperti della comunicazione e della formazione che hanno come unico obiettivo quello di aiutare i pazienti durante il difficile percorso della malattia.

Nel corso di questi anni Un Angelo per Capello ha contribuito attivamente nella raccolta di fondi da destinare alla ricerca supportando l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’Associazione Opere di Misericordia Apostole di Gesù Crocifisso – Onlus e la Caritas nel contrasto alla povertà consci dell’importanza di favorire la Rete tra associazioni e dei risultati che solo il lavoro di squadra può dare.