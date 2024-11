Un ‘Angelo’ in corsia nell’Oasi del Sorriso

Quando all’Ospedale Madonna delle Grazie ( e non solo) arriva l’allegra brigata dell’associazione ”Oasi del Sorriso”, guidata da quel trascinatore della spensieratezza che è Giovanni Martinelli, è inevitabile che ci si faccia contagiare….positivamente dal virus dell’allegria, che è tutta salute. E così anche Angelo Raffaele Cotugno non ha potuto resistere, in un momento di pausa dal servizio, di imbracciare la chitarra e cantare una canzone con Carmela Cariello, una delle volontarie dell’associazione. Quale ? L’Angelo del Madonna delle Grazie tra le tante pare abbia scelto l’iconico ” Regalami un sorriso” di Drupi…In tema. Naturalmente, se non sarà impegnato, lo attendiamo a Natale, per gli auguri davanti al presepe dell’ ospedale.