La ricorrenza della festa del 2 Luglio ha attenuato per un attimo dolore e ricordo per la scomparsa del materano Angelo Mariani,anima del servizio di emergenza urgenza ‘’118’’ di Vicenza, che ha scritto pagine di impegno e solidarietà rimaste nel cuore di tanti, vicini al lutto che ha colpito il fratello Tommaso tra gli operatori più impegnati del Consorzio albergatori materani. Angelo era un dirigente instancabile, prossimo alla pensione, che non sarebbe mai stato fermo quando avrebbe dovuto appendere il camice al chiodo. Restano la sua storia, il suo impegno, come quello di tanti materani che si sono fatti apprezzare facendo fortuna altrove.

CHI ERA ANGELO MARIANI

Angelo Mariani 13/8/1954 – 1/7/2021

Ha frequentato il Liceo Scientifico D. Alighieri di Matera conseguendo la maturità nell’anno 1972/1973.

Ragazzo di sport con notevoli successi nel mezzofondo in atletica leggera è stato tra chi animava il campo scuola degli anni ’70, quando l’ atletica materana era un riferimento nazionale.

Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia di Padova dove consegue la relativa laurea e si specializza in anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva

Entra nell’ Ospedale San Bartolo Azienda USLL n. 8 sino a diventare dirigente medico di I livello e vice primario Suem 118 con alta specializzazione “ Piani Sanitari e Protocolli provinciali 118”

Ha svolto notevoli attività di volontariato con il gruppo intervento medico chirurgico alpino sino a diventare coordinatore nazionale della sottocommissione sanità per auto protezione dell’associazione nazionale alpini.

È stato sicuramente un altro cervello che, in fuga dalla sua terra per motivi di studio e di lavoro, non ha mai smesso di sognare il ritorno alle sue radici, manifestando grande attaccamento alla città di Matera ed agli amici che lo piangono e lo ricordano con grande affetto.

IL SERVIZIO PUBBLICATO DAL GIORNALE DI VICENZA

