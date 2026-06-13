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Cronaca

Un amore per il Parco…ricordando Franco Moliterni

Franco Martina
Di Franco Martina

Giusto oggi 13 giugno 30 anni fa, nel 1996, si spegnava a Matera Franco Morelli, che gli amici ricordano con il nomignolo di ”gorilla” per quella sua tenacia nel raggiunge re i luoghi più impervi del Parco delle chiese rupestri, al quale dedicò due pubblicazioni sul ”Villaggio Saraceno’ e sulla ”Civiltà rupestre a Matera”. Lo hanno ricordato con un post da passaparola gli amici di sempre ”zio” Rocco Castellano, camminatore per eccellenza, Pasquale Di Pede e Carmine Amoroso e quel Gianfranco Lionetti è stato tra i primi conoscitori del Parco in lungo e in largo. Ognuno ha un ricordo un pensiero che spaziano tra i tanti momenti vissuti insieme fino all’ultimo giorno, quello del funerale, con l’ultimo salutato brioso con la nota della banda che intonò ”L’Internazionale” e le bandiere ambientaliste e animaliste di Legambiente e Lav. Ricordiamo perfettamente. E ricordiamo quell’incontro dell’estate del 1992 a ”La Catusa” di San Giorgio Lucano a ridosso di Terranova del Pollino, con Franco e sua moglie Maria che con bastone e zaino avevano fatto un bel po’ di chilometri. Con noi c’era la nostra primogenita Silvia, di appena sei mesi. E loro due ci invitarono ad educarla alla natura. ” Noi siamo niente- disse Franco. La natura è tutto, rispettiamola”. Una frase che racchiudeva tutto il suo pensiero e la voglia di vivere con e per la natura fino alla fine. Il Parco, i parchi della Basilicata gli devono tanto. Non dimentichiamolo. E non sarebbe che il nostro Parco gli dedicasse un sentiero. Magari quello che porta al Villaggio Saraceno…

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