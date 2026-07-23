Un altro vigile del fuoco vittima di incendi. Vespia (Fns Cisl) suona la sveglia al Governo.

E’ accaduto in Sicilia, dove un vigile del fuoco è morto dopo aver avvertito un malore mentre stava operando durante un incendio nel territorio di Caltanissetta. Situazione già vista nel Materano, due anni fa, con la scomparsa in circostanze analoghe di due vigili in servizio nelle campagne di Nova Siri. Il segretario nazionale della Fns Cisl Massimo Vepia commentando, l’ennesima ferale circostanza che ha colpito il Corpo, chiede con fermezza al Governo di essere conseguenziale nell’investire in maniera adeguata nel comparto protezione civile e sicurezza. Ma occorre fare delle scelte precise, come ha fatto la Spagna che ha indicato delle priorità su lavoro, sanità,istruzione destinando il giusto agli armamenti. L’Italia, purtroppo, non ha autonomia decisionale e va avanti tra annunci e rassicurazione. Il rischio è, come continua ad accadere per le morti sul lavoro, che possa accadere ancora tra quanti ogni giorno devono occuparsi di un numero crescente di incendi.



IL LANCIO DI AGENZIA DIFFUSO DALLLA FNS CISL

INCENDI. VESPIA (FNS CISL): ANCORA UN VIGILE DEL FUOCO PERDE VITA DURANTE INTERVENTO

(DIRE) Roma, 23 lug. – ”Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vive ancora una volta un momento di profondo dolore: la FNS CISL Nazionale esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del Vigile del Fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta tragicamente scomparso mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fns Cisl Massimo Vespia, commentando la notizia del vigile del fuoco colto da un improvviso malore durante un servizio operativo.



”Da tempo la FNS CISL richiama l’attenzione dell’Amministrazione e del Governo sulla necessità di mettere in campo interventi concreti per la tutela della salute e della sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Servono investimenti adeguati, strumenti di prevenzione più efficaci, una maggiore attenzione agli aspetti sanitari e organizzativi del lavoro operativo, oltre a un riconoscimento complessivo della specificità e della gravosità della professione- prosegue Vespia- Non è più rinviabile una risposta istituzionale all’altezza del ruolo che i Vigili del Fuoco svolgono a tutela della collettività. Il sacrificio dei colleghi che hanno perso la vita durante il servizio non può essere ricordato soltanto con il dolore e la commozione del momento, ma deve tradursi in scelte politiche e amministrative capaci di prevenire ulteriori tragedie e valorizzare realmente chi rappresenta ogni giorno lo Stato nelle emergenze del Paese”. (Com/Ran/Dire) 10:04 23-07-26 NNNN