Riceviamo e pubblichiamo a seguire un intervento che proviene da San Mauro Forte, ad opera di Mimì Deufemia, che si muove sullo stesso crinale di chi ha l’onere di assumere decisioni in una situazione epidemiologica in continua evoluzione e che si trova a fare i conti con potenti spinte e insofferenze che vorrebbero una accelerazione verso una “normalizzazione” che non dipende sicuramente dalla volontà di nessuno.

Una “fase2” quella che parte domani con enormi incognite che richiederebbe maggior unità di intenti nel Paese e minore bassa propaganda agitata -scomodando persino i caduti di questa guerra non dichiarata- per meri vantaggi di bottega. E’ penoso, bisognerà ricordarsene. La speranza -dell’autore dello scritto e non solo sua- è che da questa prova inedita possa emergere un Paese migliore, magari anche con la selezione di una classe dirigente più adeguata ad esso. Probabile, ma non è affatto scontato che accada.

A seguire la riflessione di Deufemia:

UN ALTRO PAESE E’ POSSIBILE !!!

“Riaprire fabbriche, scuole, chiese, musei, ristoranti, negozi, discoteche, bar, palestre… !!!“

E’ il grido di chi cerca di lucrare consenso sulle difficoltà e la sofferenza di questi giorni terribili.

Sarebbero gli stessi a mettere in croce “ il criminale” se si riaprissero fabbriche, scuole, chiese, musei, ristoranti, negozi, discoteche, bar, palestre e la pandemia riesplodesse.

Se si riaprisse tutto e riprendessero gli ospedali intasati, le morti in solitudine, i camion dell’esercito carichi di bare.

Sarebbero i primi a gridare, anche questa volta.

Quelli che attaccano la prudenza e minacciano le rivolte.

Quelli che si divertono a sfasciare.

Uno spettacolo indecoroso giocato sulla pelle delle persone.

Nemmeno la tragedia del secolo riesce a fermarli.

Hanno scomodato finanche i morti che, a loro dire, : “Se potessero parlare ci direbbero di aprire”.

Che squallore !!.

Stiamo parlando della salute nostra e dei nostri figli.

Centinaia di persone continuano a morire.

Eppure, non si arrendono.

Non c’è persona che non voglia ritornare a fare quello di prima.

Riprendere il lavoro, le abitudini, i movimenti, gli amori.

Bisogna, però, aspettare.

E’ ancora presto.

Ce lo dicono medici e scienziati.

E’ dura.

Non possiamo mollare.

La maggior parte ha capito.

Il buon senso sta prevalendo

I giochetti appaiono chiari in tutta la loro insensatezza.

Quanto tutto sarà finito si dovrà separare il grano dal l’oglio e cogliere il dramma di questi giorni per costruire un paese migliore.”