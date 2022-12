Un abito di Pace con la solidarietà delle donne

” Sono i gesti di tutti i giorni, di tante donne, che possono aiutare chi ha bisogno, che possono portare alla pace”. A ribadirlo a Matera Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell’ambasciatore italiano trucidato un anno fa nella Repubblica democratica del Congo, nel corso giornata internazionale dei diritti umani – nel ricordo di Luca Attanasio’’ organizzata dall’ Anla e dall’ Aide. Una associazione,quest’ultima, abituata alla cultura del fare, con pazienza, lungimiranza, come quella di preparare bandiere, striscioni, sciarpe e un abito da indossare laddove i colori della pace possono aiutare a rimuovere il grigiore di conflitti, che possono cessare se si insiste sulla strada del confronto, dell’ascolto, partendo dai bisogni degli ultimi. Anna Selvaggi, presidente di Aide, di concerto con l’Amministrazione provinciale, lo ha ribadito con una iniziativa che ha colpito per semplicità e intensità, alla presenza di rappresentanti di Istituzioni locali e degli studenti dell’Itcg ”Antonio Loperfido- Adriano Olivetti”. E per l’occasione l’associazione delle donne ha confezionato un abito, con i colori della pace, indossato dalla vedova di Attanasio che presiede l’associazione ”Mama Sofia” a sostegno dei bambini di strada del Congo. Un abito indossato con semplicità, solennità e tanta solidarietà sulle note dell’Inno della Pace, cantato da Cettina Urga..



”Sono onorata di portare questo abito ideato dall’Aide- ha detto Zakia Seddiki Attanasio. E’ la solidarietà di tante donne e questo ci fa capire che possiamo stare insieme e arrivare alla pace, con gesti di tutti i giorni. Ai ragazzi posso dire che loro non sono il futuro, ma il presente perchè le azioni si fanno oggi per domani. Noi dobbiamo accompagnarli per prendere decisioni insieme se si vuole arrivare alla pace . Come ? – ha aggiunto la signora Attanasio- attraverso i gesti di tutti i giorni. C’è sempre qualcuno che ha bisogno di noi . Dobbiamo avere questo spirito. Non dimenticare i nostri valori e l’umanità, sopratutto, perchè dobbiamo comportarci come essere umani, senza mettere in gioco colore, religione o altro”. L’ Aide ha realizzato per l’occasione anche una panchina della pace, realizzata da artigiani materani, che sarà collocata nella biblioteca ”Tommaso Stigliani” di Matera.