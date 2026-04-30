“Un 1° maggio tra memoria e una nuova visione per il futuro”

“Questo 1° maggio è doveroso ribadire che i pilastri della libertà e del lavoro sono e restano saldamente legati alla stagione della Resistenza e rappresentano gli assi cartesiani di riferimento per la nostra democrazia fondata sul Lavoro“. Così, in una nota, la presidente provinciale di Potenza dell’Anpi, Maria Rosaria D’Anzi che aggiunge: “Nel contesto attuale, profondamente segnato da una gravissima crisi occupazionale e salariale – ha proseguito D’Anzi – il costante richiamo alla storia dell’antifascismo è decisivo per superare un diffuso senso di scoramento e per rilanciare una partecipazione democratica dei cittadini e riprendere la strada, da qualche tempo interrotta, per una piena attuazione della Costituzione. Da troppo tempo la nostra regione è attraversata da una profonda crisi che interessa il mondo del lavoro e la credibilità delle istituzioni, e continua a mostrarsi in troppe occasioni legata a logiche clientelari che alimentano illegalità diffusa e relazioni corte. Tutto questo ha contribuito, purtroppo anche nei giovani, all’affermazione di un sentimento diffuso di sfiducia e di rinuncia rispetto alla capacità collettiva di contribuire a costruire un modello di società all’altezza delle proprie aspettative e dei propri sogni. Per queste ragioni, è necessario lavorare tutti insieme alla ricomposizione della frantumazione sociale in atto e riportare a valore la solidarietà effettiva, che va resa concreta dalla fattualità, dallo sbocco politico, dalla lotta. A tutti, e ai giovani in particolare, va offerta una prospettiva credibile di mutamento della qualità del lavoro e, di conseguenza, della vita. Anche in considerazione del contributo dato dalla nostra regione per la vittoria del no al recente referendum istituzionale, occorre lavorare alla riunificazione dei soggetti sociali e politici, in questa fase segnata non di rado dalla ricerca di soluzioni individuali anziché collettive. La lotta di Liberazione ci consegna invece un insegnamento di segno opposto: durante i venti mesi della Resistenza, sostenuti dalla popolazione civile, i partigiani agirono in una unità di intenti e di azione, superando sensibilità e orientamenti politici diversi, e perseguendo il comune obiettivo della democrazia che trovò piena traduzione nella Carta costituzionale. E se la nostra Costituzione – ha concluso D’Anzi – è fondata sul lavoro, ciò si deve anche a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che si resero protagonisti degli scioperi del 1943 e del 1944, a cui seguirono arresti, deportazioni ed esecuzioni. Insegnamenti che vale sempre la pena ricordare alle future generazioni. E a noi stessi”.

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