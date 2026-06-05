Umiltà, ascolto,dedizione la ”Benemerità” a difesa della libertà del Paese

Sono i valori di un impegno per gli italiani e le italiane che l’Arma tiene vive come la fiamma del fregio che la contraddistingue da 212 anni e la Festa, che ne celebra la fondazione, è tanta parte della storia del Paese, soprattutto questo che ricorrono gli 80 anni della Costituzione Repubblicana. A ricordarcelo il professore Francesco Lisanti, figlio di un carabiniere morto in guerra e animatore del comitato ”Salvo D’Acquisto”, l’eroe della Torre di Palidoro -fucilato dai tedeschi il 23 settembre 1943- che si autodenunciò per un attentato mai commesso, salvando dei civili. Lisanti ci ricorda l’impegno quotidiano dell’Arma nei grandi e nei piccoli centri, con la professionalità e la presenza di sempre. E Matera rafforzerà quel legame con la cerimonia in piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, nella serata del 5 giugno.



LE RIFLESSIONI DEL PROFESSOR FRANCESO LISANTI

L’essere orfano di carabiniere morto in guerra mi ha sempre spinto ad essere un testimone dei valori della Benemerita. Per tali valori c’è sempre la costante e vigile difesa dell’Arma nel continuare con sempre maggiore vigore nella trasmissione dei Valori fondamentali. In questo suo agire, l’Arma dei carabinieri riafferma la sua fede nella speranza e nella fiducia in un mondo migliore. La storia dei carabinieri è fatta di senso del dovere, di ascolto, di fiducia che ne contraddistinguono l’impegno

quotidiano. I carabinieri hanno attraversato da protagonisti e profondamente vissuto la storia degli italiani. La storia e il significato della loro presenza in tutti i Comuni, le frazioni, i borghi e i villaggi d’Italia costituiscono un prezioso patrimonio da tramandare alle future generazioni. È noto il loro impegno, con

la certezza di poter contare sul loro apporto sempre, senza protagonismi, ma con l’umiltà e lo spirito di abnegazione che contraddistingue donne e uomini anche quando sono in servizio. I carabinieri continuano a lavorare tutti i giorni per la liberta di tutti e in difesa di quella Costituzione, che e la “carta” fondante del nostro Paese.