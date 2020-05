Quanti sono i giovani di talento come il medico materano Umberto Fanelli che lavorano e fanno ricerca nel Bel Paese? Pochi. Vero. E se hanno stoffa e opportunità porte aperte e ricoprono ruoli importanti. A segnalarci la sua bella storia è Antonio Serravezza che nella sua lunga carriera di manager sa apprezzare e valori i giovani che hanno talento e vogliono affermarsi. Altro che bamboccioni.Per altri la strada dell’estero,a causa di un sistema Paese che non premia la meritocrazia e,anzi, favorisce quella zona grigia e discriminatoria delle raccomandazioni e delle compensazioni di favori e clientele che dalle nostra parti si chiama ” familismo immorale”. Non meravigliamoci, pertanto, se i bandi di concorso per l’assunzione di medici vadano deserti o ci siano rinunce. Chissà che l’emergenza da coronavirus e con la marea di fondi annunciati, italiani ed europea, il Belpaese non si decida a investire sulla meritocrazia e la programmazione nella sanità



LA RIFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Sono stati definiti schizzinosi e bamboccioni talvolta trattati come dei disertori che tradiscono la patria in cerca “della strada più facile”, ma quello che emerge sugli studenti italiani è un altro quadro: è vero che c’è una “fuga di cervelli” all’estero, ma chi ci rimane lo fa perché vale, per davvero. È il caso del nostro dr. Umberto Fanelli, materano doc, che, dopo la laurea in medicina e chirurgia presso l’Universita’ Sapienza di Roma, si trasferisce a Parma dove lavora come specializzando in pediatria presso l’Ospedale dei Bambini ‘ Pietro Barilla’. Anche lavorando non ha lasciato i libri e le sue ricerche continuano con assiduità tant’è che già è presente sulla più prestigiosa rivista scientifica farmacologica più importante del mondo.



Risultato? Molti giovani hanno trovato lavoro e si sono trasferiti anche dopo il tirocinio: gli studenti italiani sono tra i più bravi d’Europa. Siamo molto orgogliosi di questo giovane materano cosi come lo sono i suoi genitori. Auguri Umberto!