L’attesa paga e il sindaco di Matera, Raffaele De Ruggieri, ha accolto – certamente con sollievo- l’esito negativoal tampone sul virus Covid-19. Primo cittadino in salute ma preferisce restare in isolamento volontario a casa, nel rispetto del ‘protocollo’ medico. Da parte sua l’invito alla responsabilità rivolto ai concittadini per uscire dall’emergenza.

Il Sindaco de Ruggieri negativo al tampone sul virus COVID-19

Il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri è stato sottoposto, nella serata di ieri (6 marzo 2020) al test di verifica sul contagio da virus COVID-19.

L’esame del tampone ha dato esito negativo. Il Sindaco è quindi perfettamente sano, resta in isolamento volontario nella sua abitazione in attesa di disposizioni da parte dei medici e si atterrà al protocollo previsto in questi casi.

“E’ necessario – ha sottolineato – che in questo momento tutti ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni degli esperti. Per fermare il contagio è necessario che ognuno di noi sia sentinella attiva e si comporti responsabilmente per evitare il diffondersi del virus. Bisogna tenere alta la guardia per uscire da questo momento di difficoltà che coinvolge la nostra comunità e l’intero Paese. Bisogna remare con convinzione tutti nella stessa direzione per uscire dall’emergenza. Matera è sempre riuscita a trovare le energie e la forza per superare le avversità e gli ostacoli che hanno caratterizzato la sua lunga storia. Lo dimostrerà anche questa volta”.