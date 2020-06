Chiuso, e per sempre, l’Infopoint che Apt e Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” avevano aperto il 15 marzo 2018, a supporto dei visitatori che giungevano all’aeroporto di Bari per l’anno di Matera capitale europeo della cultura. E del resto, dopo il silenzio seguito alla cerimonia di chiusura del 20 dicembre 2019 e al lungo periodo di confinamento domiciliare da coronavirus, con il blocco dei voli e dei collegamenti nazionali e internazionali, non c’era motivo per tenere quell’infopoint. E’ un altro pezzo della stagione dell’anno di Matera capitale europea della cultura finito in archivio, senza infamia e senza lode, e con un bel po’ di rimpianti per quanto si sarebbe potuto fare per sfruttarne appieno le potenzialità come abbiamo scritto in vari servizi https://giornalemio.it/cronaca/per-infopoint-aeroporto-di-bari-uno-sforzo-per-renderlo-visibile/ . Comprensibile,del resto, e in linea, con i limiti da cultura impresa della Basilicata. Del resto l’apertura del sito era stata segnata da problemi procedurali per l’affidamento in gestione. Ma alla fine si era giunti all’apertura con continuità del servizio fino alla chiusura definitiva il 3 giugno 2020, nel giorno della ripresa dei collegamenti aerei nazionali e internazionali con la ripresa degli arrivi e delle partenze nel tabellone dell’aeroporto ”Giovanni Paolo II”.



Attendiamo la ripresa dei flussi turistici e, di conseguenza, il ripristino graduale dei bus navetta da e per l’aeroporto di Bari. Comune, Regione e Provincia comincino a occuparsi della cosa. Analoga attenzione per i punti di informazione turistica. Attivo il Basilicata Open space al Palazzo dell’Annunziata, con l’auspicio che abbia lì- risorse e volontà permettendo-sede stabile. Si è in attesa che possano riaprire accanto a quelli privati anche quelli pubblici, come quelli del centro e dei Sassi. Ma ci piacerebbe che anche la Pro Loco, come accade in altri centri, abbiano ruolo e spazio istituzionali. C’è poi un ‘desiderata’ dell’Amministrazione comunale per un punto di accoglienza e informazione turistica nell’ex distributore di carburante di via Annunziatella, non appena saranno completati i lavori di bonifica e riqualificazione dell’area. Attendiamo il taglio del nastro.