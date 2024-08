Ultimo appuntamento per il parco murgia film

Martedì 27 agosto 2024 dalle ore 21 nell’arena di Jazzo Gattini nel parco della Murgia Materana è in programma la proiezione del film “I Pionieri” di Luca Scivoletto (Italia, 2022), quarto e ultimo appuntamento della rassegna cinematografica Parco Murgia Film 2024.

Dopo il grande successo delle prime serate, siamo lieti di invitarvi al quarto e ultimo appuntamento della nostra rassegna, che si terrà martedì 27 agosto 2024. In questa occasione, l’arena all’aperto nel cuore del Parco della Murgia Materana ospiterà la proiezione del film “I Pionieri” di Luca Scivoletto (Italia, 2022).

“I Pionieri” è un racconto nostalgico e ironico che segue la storia di Enrico, un ragazzo siciliano degli anni ’80, che decide di fondare il primo gruppo di giovani pionieri comunisti nella sua città. Il film esplora con delicatezza e umorismo le tensioni politiche e sociali dell’epoca, attraverso gli occhi di un adolescente in cerca del suo posto nel mondo.

L’evento si terrà nel suggestivo scenario del vecchio ovile, trasformato in centro visite del parco, che per queste serate diventa una magica arena cinematografica all’aperto. La proiezione del film inizierà alle ore 22:00.

Come di consueto, dalle ore 21:00 sarà possibile partecipare a una degustazione di prodotti tipici locali, accompagnati da un buon bicchiere di vino. Gli ospiti potranno godersi la serata sotto le stelle, comodamente seduti sui colorati cuscini messi a disposizione.

Il costo del biglietto è di 5 euro.



Sinossi di “I Pionieri”:

Il film segue la storia di Enrico, un adolescente siciliano che, negli anni ’80, decide di fondare un gruppo di giovani pionieri comunisti. Tra ideali, sogni e prime delusioni, Enrico scoprirà cosa significa davvero crescere in un’epoca di grandi cambiamenti. “I Pionieri” è una riflessione dolceamara sull’adolescenza e sulle utopie giovanili, con un tocco di humor che rende la narrazione vivace e coinvolgente.

Il Parco Murgia Film è un evento promosso e organizzato dal CEA Matera in collaborazione con l’Ente Parco della Murgia Materana. La selezione dei film è curata da CINERGIA, mentre il progetto grafico è realizzato da ego55. L’evento gode del patrocinio del Comune di Matera ed è reso speciale dal grande entusiasmo dei partner tecnici e sostenitori, nonché dall’allegria della gente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visitate il nostro sito: www.parcomurgiafilm.it