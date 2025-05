Ultima sfornata per le ”Dolci tentazioni” dei Rubino

Purtroppo è cosi, a malincuore, dopo 22 anni di soddisfazioni, sacrifici e sapori …il forno dei Rubino, di Bruna e Gianni, materani doc chiuderà perchè sono venute meno le condizioni per andare avanti. E sabato 31 maggio residenti del rione Piccianello , concittadini di altri quartieri, turisti che hanno apprezzato negli anni la genuinità del pane e di altri prodotti da forno, dovranno rassegnarsi a vedere la ‘saracinesca abbassata” davanti all’esercizio delle ” Dolci Tentazioni” di via Marconi n.119. Una decisione maturata negli ultimi tempi, perchè venute meno le condizioni per andare avanti con i tanti cambiamenti, dopo l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 , che ha visto mutare condizioni gestionali non più sostenibili, come già accaduto per tante piccole attività del centro e delle periferie. Senza dimenticare la questione oggettiva del ricambio generazionale , nell’artigianato e in quello della panificazione, deve fare i conti con la scarsa propensione dei giovani a impegnarsi in un settore dove i sacrifici da fare sono tanti, senza limiti di orari e con rinunce a una vita normale, a cominciare dagli affetti famigliari. Gianni e Bruna sono il ritratto di una coppia che ci ha messo passione e cuore per un forno e una attività che ha ‘scaldato” amore e quotidianità. Sembra ieri quando si cimentarono in quell’impresa… Era il 13 ottobre 2003 ” …C’era mio fratello Vito e un altro socio – ricorda Bruna. Abbiamo lavorato con mio fratello per i primi anni, poi ho continuato da sola con alcuni operai e nel 2019 è venuto a lavorare a tempo pieno Gianni , che comunque collaborava sin dagli inizi . Con mio fratello, appassionato dell’arte della panificazione, commerciavano insieme prodotti da forno in Puglia. Avevamo aperto, inizialmente, un banco panetteria al supermercato Divella al borgo La Martella ,finchè non siamo arrivati alla produzione dei prodotti da forno. Sono stati anni di soddisfazione, anche per la preparazione di buffet per centinaia di persone con quanto preparavano al forno e in laboratorio. Produzioni di alta qualità e tutto lavorato artigianalmente. E conservare la fiducia con continuità è una soddisfazione- precisa Bruna. E lo stesso accade per i turisti, molti che vengono tutti gli anni, e su indicazione di quanti in precedenza sono venuti a Matera”.



Soddisfazioni, ma anche sacrifici e rammarico nel non poter più proseguire. ” Questo è un lavoro- continua Bruna Rubino- che ti prende e ti impegna per 24 ore al giorno se lo svuoi fare bene. Sveglia prestissimo e si va a letto tardissimo. Poche ore per riposare. Se lo vuoi fare bene senza ”mix”, ”prelievitati” e altri ritrovati industriali devi stare qui con continuità. Sono passati 23 anni e siamo cotti”. Gianni annuisce e aggiunge, scuotendo la testa, che è un lavoro destinato a terminare. ” Tanti sacrifici e i giovani non vogliono rinunciare a vivere, come accade per altri coetanei”. E Bruna aggiunge: ” …Mio figlio ci aiuta quando può, ma lui ha visto i sacrifici che si fanno, costretti a trascurare la famiglia e – aggiunge- grazie a Dio abbiamo avuto i nostri genitori che ci hanno dato una mano. Del resto le strutture che ci sono non ti danno il supporto che una madre e una famiglia richiede”. Non a caso la decisione di Bruna per concorrere ale elezioni comunali è stata motivata anche dalla volontà di fare qualcosa per altre madri, che lavorano, di poter fruire di asili di quartiere che possano occuparsi dei bambini evitando i disagi attuali. E a proposito di figli il forno delle ” Dolci tentazioni” è considerato da Bruna e Gianni come un ”figlio” fatto crescere con tutto l’amore che la cosa ha comportato e l’amarezza è che i giovani giudicano troppo arduo cimentarsi in un settore, che comporta tante rinunce. I coniugi Rubino ( due ”R” al quadrato dice Gianni…) lasciano a malincuore, dopo aver dato e lavorando con coscienza.” Finalmente – dice Gianni- potremo goderci la città, la festa della Bruna, fare i turisti a Matera. Sono nato nei Sassi, in via Fiorentini, e ci manco da un ventennio buono. Ci devo tornare. E ‘paradossale ma è così. Il lavoro ci ha assorbito tanto tempo”



Soddisfazioni? “Quando persone fuori dal negozio ti chiedono – dice Gianni- Giovanni, siamo in 40, facci trovare qualcosa per domani sera, fai tu…Una fiducia ricambiata, da gente che apprezza per quello che sei e sai fare. Mi mancherà questo rapporto. Delusioni? Ci sarebbe da scrivere un libro…ma lasciamo perdere”. Un pensiero, infine, al re della tavola : il pane, il cui consumo è in calo. ” Cambiano abitudini alimentari, mode, stili di vita- dice Gianni. I giovani preferiscono altro e magari il prodotto industriale, diverso in tutti i sensi e sapori dai prodotti artigianali. E’ un peccato. Eppure il nostro pane dura una settimana. Si preferiscono i prodotti industriali da conservare per mesi”. Gianni e Bruna ci tengono a salutare quanti hanno avuto modo di trattare e servire in questi anni. Il forno e l’attività saranno aperti fino al 31 maggio. Poi, chissà. Magari un’altra dolce tentazione…