UISP Matera: sport, cultura e legami nel cuore della Capitale Mediterranea della Cultura a del Dialogo

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera è pronta a vivere una nuova stagione di sport, partecipazione e comunità con le principali manifestazioni nazionali che nei prossimi mesi attraverseranno il territorio, coinvolgendo cittadini, famiglie, scuole e associazioni.

Tre appuntamenti simbolo del movimento Uisp – Giocagin, Vivicittà e Bicincittà – porteranno energia, inclusione e socialità tra Montescaglioso e Matera, in un anno particolarmente significativo: quello in cui Matera è stata proclamata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Un riconoscimento che rafforza ancora di più il valore dello sport come strumento capace di unire le persone, creare relazioni e costruire ponti tra generazioni e comunità.

Il primo appuntamento sarà con Giocagin, la storica festa dello sport per tutti, in programma sabato 22 febbraio a Montescaglioso. Una giornata dedicata al movimento, al gioco e alla gioia di stare insieme, con protagonisti bambini, associazioni sportive e realtà del territorio. Si proseguirà con Vivicittà, la “corsa più grande del mondo”, che tornerà a colorare le strade di Matera il 12 aprile. Un evento che unisce sport e impegno sociale, correndo per la pace, la solidarietà e i diritti. Infine, spazio alle due ruote con Bicincittà, prevista il 10 maggio a Matera, una pedalata aperta a tutti, pensata per promuovere mobilità sostenibile, benessere e partecipazione collettiva.

«In questo anno speciale – sottolinea Michele D Gioia, presidente Uisp Matera – vogliamo che ogni manifestazione sia non solo un evento sportivo, ma un’occasione di incontro e dialogo. Lo sport è un linguaggio universale: unisce, abbatte barriere, costruisce comunità».

Uisp Matera, insieme alle istituzioni locali, alle associazioni e ai cittadini, è pronta dunque a vivere mesi intensi di attività, con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile, inclusivo e centrale nella vita sociale del territorio. Matera e la Basilicata si preparano così ad accogliere eventi che non sono soltanto appuntamenti sportivi, ma vere e proprie feste di comunità, nel segno della cultura, della pace e del dialogo mediterraneo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.