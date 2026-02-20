Uil Pensionati Matera in assemblea verso il congresso regionale

E a darcene notizia con l’entusiasmo di sempre e con un ampio corredo fotografico l’architetto Nunzio Maria Paolicelli, una delle colonne con barba e capelli bianchi della Uil Pensionati di Matera, che ha tenuto a Bernalda l’assemblea territoriale in vista del congresso di Basilicata, che si terrà il 17 e 18 aprile all’Hotel Giubileo di Rifreddo(Potenza). Al tavolo dei relatori, presso l’Hotel Forliano, i quadri del sindacato a cominciare dal padrone di casa…Franco Coppola,al segretario regionale della Uil Pensionati Carmine Vaccaro e al segretario regionale Vincenzo Tortorelli. Tanti i temi trattati e di notevole interesse : dagli importi delle pensioni all’assistenza sanitaria, dalle tariffe ai servizi alle proposte che la Uil pensionati porta avanti in una regione con un numero crescente di anziani e con uno spopolamento che non conosce sosta… Gli over 65,67 fino a 100 anni e passa continueranno a lottare, anche per i giovani che a causa della precarietà del lavoro e i problemi della ”previdenza’ hanno un futuro in salita per farsi un futuro e arrivare alla pensione… Dal governo finora nulla e la Basilicata, il Mezzogiorno,l’Italia perdono via via giovani, che sono il futuro del BelPaese. La Uil pensionati c’è e continua a lottare e i lavori dell’assemblea ne sono stati la conferma, anche durante i momenti conviviali che hanno cementato amicizie di lunga data e di nuove.

