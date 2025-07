Uil in marcia, per strada…Il 29 a Matera in Municipio

Il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli ha deciso di percorrere tutte le strade della Basilicata, quelle degne di tal nome e anche quelle che sono alle prese con dissesti di ieri e di oggi, per ascoltare, confrontarsi con associazioni, amministratori locali per fare fronte comune su problemi ma anche opportunità, che rischiano di restare nel cassetto se non le si affrontano con decisione. L’incontro di Matera, in Municipio, martedì 29 luglio e insieme al sindaco Antonio Nicoletti è la seconda tappa di ” Uil on The Way”, scontato anglicismo di modo, che è opportuno tradurre in un dialetto comprensibile ‘la Uil appress a nnuj”. La Uil con noi per far camminare la Basilicata..Ce ne vuole. Ma siamo appena alla seconda tappa. Buon lavoro!



La UIL Basilicata continua il suo viaggio tra le comunità lucane . Seconda tappa Uil On the Way – 131: martedì 29 luglio a Matera (Sala Mandela – Palazzo di Città ore 10): Incontro con il sindaco Antonio Nicoletti e la città.

Dopo la partenza da Brindisi Montagna, il nostro cammino arriva nel cuore della Basilicata, a Matera, Capitale della Cultura e città simbolo di riscatto e futuro.

Al centro di questa seconda tappa, l’incontro con il Sindaco Antonio Nicoletti, con i rappresentanti delle associazioni, delle forze produttive e con i cittadini.



Un’occasione preziosa per ascoltare, raccogliere idee e costruire insieme la nostra “Carta Costituzionale e Sociale” per una Basilicata più giusta, inclusiva e protagonista.

Tra vent’anni saremo più dispiaciuti per i paesi lasciati soli che per le battaglie combattute.

Con On the Way – 131 abbiamo sciolto gli ormeggi: niente più attese negli uffici, ma presenza reale nei territori.

Navigare lontano, sì, ma sempre con la rotta puntata sulle persone.

Esploriamo, sogniamo, costruiamo: è così che si cambia davvero.

La UIL incontra le persone. Nei territori. Per il lavoro, i diritti, il futuro.