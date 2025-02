UIL FPL e FP CGIL chiedono sospensione modifica macrostruttura organizzativa del Comune di Matera

“Le sottoscritte sigle sindacali intendono formulare alcune considerazioni circa la modifica alla macrostruttura organizzativa dell’Ente Comunale, già approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 51 del 06/02/2025.” Lo scrivono Angelo Coppola (Segretario territoriale Uil FP Matera) e Massimo Cristallo (Segretario generale FP Cgil Matera) in una nota congiunta che così prosegue: “Occorre precisare che nonostante si apprezzi lo sforzo compiuto dal gruppo dei Commissari, in un lasso di tempo a disposizione molto breve, si nutrono dubbi circa l’efficacia di tale riorganizzazione. Quest’ultima non è stata preceduta da necessari ed opportuni approfondimenti connessi alla verifica e all’effettiva individuazione delle criticità, alcune delle quali anche rilevanti, in cui il personale del Comune di Matera versa ormai da molti anni. La UIL FPL e la FP CGIL, in questo processo di riorganizzazione lamentano un mancato preventivo coinvolgimento che avrebbe potuto apportare al lavoro svolto, contributi concreti alla soluzione di problematiche più volte rappresentate dai lavoratori e che allo stato non sembrano aver trovato soluzione. A titolo meramente esemplificativo, aver scorporato e frazionato in più Settori attività precedentemente accorpate in un unico Servizio, non rendono di certo più efficaci e performanti le attività dell’Ente, potendosi invece ingenerare ulteriori conflitti di competenze tra Dirigenti, addirittura maggiormente amplificati rispetto a quelli precedentemente esistenti. Inoltre, in assenza di un atto di indirizzo programmatico, che solo un’amministrazione politica è legittimata ad emanare, con chiara individuazione degli obiettivi da perseguire, di cui la riorganizzazione è necessaria esecuzione, non è stato possibile cogliere le vere motivazioni sottese e poste a fondamento della riorganizzazione, con particolare riferimento alla declassificazione del Settore Avvocatura a semplice Servizio alle dirette dipendenze del Sindaco, attualmente non in carica. Dubbi tutti già manifestati in occasione del fugace confronto tenutosi con tutte le sigle sindacali, in data 5/02/2025, soprattutto in carenza di un atto contenente la declaratoria specifica delle effettive competenze attribuite a ciascun Settore, con l’impossibilità di formulare proposte eventualmente migliorative, comunque, esortate in tale incontro dallo stesso Commissario. Per le ragioni sopra indicate la UIL FPL e la FP CGIL di Matera chiedono la sospensione di ogni ulteriore attività volta a rendere definitivamente efficace ed esecutiva la modifica alla macrostruttura organizzativa dell’Ente Comunale e ad avviare un serio tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, a beneficio dei lavoratori e non prima di aver reso noto, in maniera compiuta ed esaustiva il dettaglio delle attività in capo ai vari Servizi. Il tutto per avviare il tavolo di confronto al solo fine di anticipare il lavoro di studio ed approfondimento alla futura amministrazione politica, l’unica che riteniamo legittimata alla eventuale definitiva approvazione.”

