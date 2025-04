Ugl Matera:”Grande soddisfazione per le nuove assunzioni in ASM”

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa portata a compimento oggi dall’ASM di Matera, che ha firmato 42 nuovi contratti a tempo indeterminato: 28 infermieri e 14 operatori socio-sanitari (OSS). Figure fondamentali per rafforzare i servizi sanitari del nostro territorio e che oggi vedono finalmente riconosciuta la loro professionalità con una prospettiva stabile di lavoro.”

È quanto dichiarano il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, e Margherita Rasulo della Segreteria Provinciale Ugl Salute Matera, che aggiungono: “Come UGL Matera riteniamo che ancora molto resti da fare, ma oggi vogliamo riconoscere il valore di questa scelta lungimirante da parte dell’ASM. Siamo consapevoli che ci si muove all’interno di un piano più ampio – quello triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 e il piano stralcio territoriale delle assunzioni – che prevede un imponente reclutamento di circa 1.400 unità nel comparto sanitario. È ora necessario – proseguono Giordano e Rasulo – mettere in campo tutte le strategie possibili per garantire un investimento concreto nella qualità dell’assistenza e nella tenuta del nostro Servizio Sanitario Regionale, che ha bisogno di nuove energie e competenze per affrontare le sfide del presente e del futuro. La battaglia portata avanti dall’UGL Matera in questi anni, fatta di richieste, sollecitazioni, proclami e manifestazioni, oggi inizia a dare i suoi frutti. Se in passato siamo stati critici e incalzanti, oggi non possiamo che esprimere soddisfazione e rivolgere un sincero plauso alla Direzione Generale ASM e a tutta la struttura per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa delicata fase. Rimangono ancora tante criticità da affrontare – concludono – ma questo è senza dubbio un primo importante risultato.”

