Ugl: Costante azione Polizia nel Metapontino, ma occorre potenziare organici

L’intensificazione delle attività di controllo del territorio, lungo la fascia jonica, soprattutto nelle ore serali- come riporta la nota della Questura di Matera, che riportiamo più avanti- conferma che impegno di uomini e donne della Polizia di Stato non tralasciano nessun aspetto, luogo, dove potrebbero verificarsi episodi di illegalità. Mestiere, lavoro di squadra sono le buone prassi per rassicurare residenti e villeggianti per passare vacanze in serenità. Non è facile, ricorda il segretario provinciale dell’Ugl Pino Giordano, che cita l’azione del Commissariato di Polizia di Policoro. Si può fare di più. Certo se venissero potenziati gli organici delle forze dell’ordine. E il nodo è qui. Si susseguono i decreti sicurezza, ma senza intervenire sulle cause del disagio che coinvolgono italiani, stranieri, adulti e minori. E poi gli organici sempre sottodimensionato, inferiore a quanti lasciano in servizio perché in pensione. La risposta al Governo, che deve fare delle scelte guardano alle priorità del sistema Paese.



Comunicato stampa.

Sicurezza, Giordano (UGL Matera): “Legalità, sviluppo e occupazione passano da un territorio sicuro. Plauso al Questore e al Dirigente del Commissariato di Policoro”.

“L’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalla Questura di Matera e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Policoro rappresenta un segnale concreto della presenza dello Stato e della capacità delle istituzioni di garantire sicurezza ai cittadini, ai turisti e alle imprese”.

È quanto dichiara il segretario provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano, che esprime “vive congratulazioni al Questore di Matera, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Davide Della Cioppa, e al Dirigente del Commissariato di P.S. di Policoro, Commissario Capo Dr. Salvatore Catapano, per il qualificato lavoro di coordinamento e di direzione svolto insieme a tutto il personale della Polizia di Stato. Le operazioni straordinarie di controllo del territorio, i servizi di prevenzione, le verifiche sugli esercizi pubblici, l’attività di contrasto all’illegalità e le misure di prevenzione adottate confermano un modello organizzativo efficace che sta assicurando tranquillità in una fase particolarmente delicata dell’anno, caratterizzata dal forte incremento delle presenze turistiche lungo la costa jonica e nell’intera provincia di Matera. Per l’UGL la sicurezza rappresenta un valore strategico e una condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale. Dove prevalgono legalità e controllo del territorio crescono la fiducia dei cittadini, gli investimenti, il turismo, le attività produttive e le opportunità occupazionali. Un territorio sicuro è un territorio più competitivo, più attrattivo e capace di costruire prospettive di crescita durature”.



Giordano evidenzia come “i risultati raggiunti dimostrino la professionalità, la competenza e il grande senso dello Stato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che operano quotidianamente in piena sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Polizie Locali e tutte le altre istituzioni impegnate nella tutela della sicurezza pubblica. A tutti loro va il sentito ringraziamento dell’UGL Matera per il sacrificio, la dedizione e il costante impegno profuso a favore della collettività. Resta tuttavia indispensabile – prosegue Giordano – affrontare con determinazione il tema del rafforzamento degli organici. Gli straordinari risultati conseguiti sono frutto della professionalità e dello spirito di servizio del personale, ma non è possibile continuare a fare affidamento esclusivamente sull’abnegazione degli operatori. Occorrono nuove assunzioni, il pieno ricambio generazionale, investimenti in mezzi, tecnologie e risorse affinché il sistema sicurezza possa rispondere con efficacia alle crescenti esigenze del territorio. Esprimiamo quindi il nostro convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Questura di Matera e dal Commissariato di Policoro – conclude Giordano – perché una sicurezza efficiente non tutela soltanto l’ordine pubblico, ma rappresenta il presupposto indispensabile per sostenere il lavoro, favorire lo sviluppo, valorizzare il turismo e rafforzare l’immagine della provincia di Matera quale territorio accogliente, dinamico e capace di coniugare crescita economica e legalità.”

Matera, 26 luglio 2026



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Sicurezza e prevenzione: controlli straordinari a Policoro e nuove misure di prevenzione adottate dal Questore

I servizi straordinari controllo del territorio disposti dal Questore, finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza e a prevenire fenomeni di illegalità, hanno interessato il comune di Policoro.

In particolare, in orario serale e notturno sono stati effettuati mirati controlli, con l’impiego di personale della Divisione P.A.S. della Questura di Matera, della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Policoro, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e della Polizia Locale di Policoro.

Nel corso dell’attività sono state controllate 201 persone, di cui 4 cittadini extracomunitari e 29 persone con precedenti di polizia, nonché 108 veicoli. Sono state, inoltre, elevate 2 sanzioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi pubblici di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di vendita di alcolici, della tutela dei minori e del possesso dei prescritti titoli autorizzativi per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento. Complessivamente sono stati controllati tre esercizi pubblici. Per una delle attività sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli enti competenti.

Parallelamente, sempre sulla fascia jonica, la Polizia Stradale di Matera ha effettuato diversi controlli. 63 le persone identificate, 40 i veicoli controllati e 42 le violazioni al Codice della Strada contestate. Nell’ambito dei suddetti controlli, un uomo è stato denunciato poiché, alla guida di una Porsche, circolava esibendo una ricevuta sostitutiva della carta di circolazione, risultata contraffatta.

L’attività di prevenzione della Polizia di Stato si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione personali.

In tale contesto, il Questore, a seguito di istruttorie condotte dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato complessivamente 1 Avviso Orale e 4 Fogli di via Obbligatori. L’Avviso Orale è rivolto a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ai quali viene formalmente intimato di mantenere una condotta conforme alla legge, mentre il Foglio di via Obbligatorio dispone il divieto di fare ritorno in un determinato comune, nei confronti di persone che, pur non residenti, siano ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.